Ce fruitier à planter avant la fin janvier pour croquer vos propres fruits dès l'automne prochain

Le jardin semble endormi en plein cœur de l’hiver, mais c’est justement là que se joue une partie de votre future récolte. Sans le savoir, beaucoup laissent passer en janvier une occasion de préparer des fruits maison pour l’automne prochain.

Car un arbre fruitier accepte très bien d’être installé en période froide, à condition que le sol ne soit pas gelé. En le mettant en terre maintenant, vous lui offrez plusieurs mois tranquilles pour s’enraciner avant le réveil du printemps et espérer quelques fruits dès l’automne suivant : encore faut-il le choisir et le planter correctement.

Janvier, la période idéale pour le pommier

Pour planter un pommier en janvier, la clé est de profiter de sa phase de repos. En hiver, l’arbre est en dormance et consacre surtout son énergie à développer ses racines. Le pommier bénéficie d’une plantation hivernale si le sol n’est pas gelé, car la terre reste plus souple et plus facile à travailler pour creuser une belle fosse.

Planté tôt, l’arbre dispose de plusieurs semaines pour s’installer avant la montée de sève. Ce bon enracinement augmente ses chances de reprise et accélère la mise à fruits : les premières fleurs peuvent apparaître dès avril, suivies des pommes quelques mois plus tard. La récolte restera modeste la première année, mais elle marquera déjà le début de votre verger.

Choisir le bon pommier à planter en hiver

En janvier, l’idéal est d’acheter un pommier à racines nues, bien adapté à la plantation en pleine terre pendant la saison froide. Selon votre espace et vos envies, plusieurs types de variétés existent.

Des variétés rustiques comme Reine des Reinettes ou Golden Delicious, à l’aise dans de nombreux climats.

Des pommiers colonnaires ou nains pour les petits jardins et terrasses.

Des variétés anciennes de pommiers, au goût marqué et plus favorables à la biodiversité.

Dans le Haut-Languedoc, un inventaire précis a mis en lumière 43 variétés de pommiers de tradition locale, autrefois délaissées. Cinq d’entre elles, comme la Milharenque, la pomme de Rouairoux, la Cœur de bœuf, la Janissole ou la Rainette de Marso, ont retrouvé place dans des vergers de sauvegarde pour leurs usages bien distincts, du jus aux compotes en passant par les pommes à croquer très parfumées. Dix pommiers de ces variétés locales ont même été plantés dans un lycée hôtelier, montrant combien ces arbres restent liés à notre cuisine et à notre terroir.

Les bons gestes pour planter un pommier en janvier

Avant la plantation, vérifiez que le sol soit bien drainé et non gorgé d’eau. Creusez une fosse d’environ 60 cm de profondeur et 80 cm de largeur, ameublissez le fond puis mélangez la terre extraite avec du compost bien décomposé ou du fumier, sans en mettre directement au contact des racines. Placez le pommier de façon que le collet reste légèrement au dessus du niveau du sol, rebouchez en tassant doucement, arrosez généreusement et installez un paillage protecteur ainsi qu’un tuteur solidement ancré, avec une attache souple.

Après la plantation, une taille de formation légère, un paillage maintenu et une surveillance des pucerons ou de l’oïdium suffisent. Avec des voisins pollinisateurs, votre jeune pommier pourra offrir quelques pommes à l’automne.