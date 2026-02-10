Ce geste venu de Pologne à faire absolument en février sur vos groseilliers peut les couvrir de fruits tout l’été

En Pologne, les groseilliers ne sont pas des boules de bois, mais des usines à fruits taillées sans pitié en plein hiver. En février, cette méthode radicale pourrait bien changer vos récoltes françaises.

Dans bien des jardins, le groseillier ressemble à un petit nuage de branches emmêlées. Beau à voir, moins à récolter. Les pays de l’Est, eux, ont fait un autre choix : transformer chaque pied en usine à fruits. Leur secret ? Une façon de tailler très cadrée, mise en œuvre au cœur de l’hiver, quand tout semble encore endormi.

Au milieu de ces champions de la groseille que sont la Russie, la Pologne ou l’Ukraine, la taille hivernale n’est pas un détail, c’est la base de la rentabilité. En France aussi, appliquer cette taille polonaise en février peut changer la donne pour vos confitures, gelées et tartes de l’été. Reste à savoir comment s’y prendre, sans trembler devant le sécateur.

Taille polonaise du groseillier : une méthode venue de l’Est

Dans les grandes cultures de fruits rouges d’Europe de l’Est, chaque arbuste doit produire au maximum. Laisser un groseillier s’épaissir librement le fatigue : il nourrit surtout du bois inutile, pas les grappes. Le principe de la taille groseillier février version polonaise est simple : enlever beaucoup de branches pour que l’énergie se concentre dans celles qui restent.

Résultat, le centre de l’arbuste s’ouvre, la lumière pénètre partout et l’air circule mieux. Les baies mûrissent plus facilement, les maladies cryptogamiques s’installent moins, ce qui limite l’usage de produits de traitement. Ce groseillier aéré se tient aussi mieux dans un jardin paysager, au lieu de former une masse informe difficile à entretenir.

Pourquoi viser le début février pour sortir le sécateur

Cette méthode se pratique en plein repos végétatif, quand la sève est redescendue et que le groseillier est quasiment à l’arrêt. Agir au début février, par une journée sèche sans gel marqué, permet de couper sans affaiblir la plante. Si l’on attend que les bourgeons éclatent au printemps, la taille la stresse et peut réduire la récolte de l’année.

Autre avantage : l’hiver laisse un peu de temps avant la ruée vers les semis de mars. En à peine quinze minutes par arbuste, la taille polonaise met de l’ordre pour la saison à venir. Bien réalisée, elle prépare des grappes généreuses entre juin et septembre, période où les groseilles remplissent les paniers dans toute la France. Pour appliquer cette taille serrée, on trie ensuite les branches grâce au code couleur de l’écorce :

Bois très foncé, presque noir, parfois couvert de mousse ou de lichen : vieux bois de plus de trois ou quatre ans, peu productif, à supprimer à la base.

Bois gris ou brun clair : branches d’âge moyen, au sommet de leur productivité, à garder en priorité.

Bois très pâle, beige : pousses de l’année précédente, à conserver en partie pour renouveler la ramure.

Comment garder 8 à 12 rameaux et obtenir une avalanche de groseilles

L’idée est de maintenir en permanence entre 8 et 12 rameaux vigoureux, bien répartis autour du pied. On coupe à ras tout le vieux bois noirci, les tiges qui se croisent ou poussent vers l’intérieur, jusqu’à voir le jour au centre de l’arbuste. Ensuite, on dégage le pied, on apporte un peu de compost ou de paillis, et les branches coupées partent au broyeur pour nourrir le reste du jardin.