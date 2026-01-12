Ce réflexe de 5 secondes que tous les jardiniers devraient avoir pour éviter l’éclatement de leurs pots au gel

Un matin de janvier, le givre brille sur la terrasse et un bruit sec retentit : votre plus beau pot vient de se fendre. La scène est fréquente dès que le thermomètre passe sous zéro, on accuse le froid et on soupire en pensant au prix du remplacement. Pourtant, un geste de quelques secondes aurait souvent suffi à éviter cette casse.

Partout en France, terrasses et balcons sont remplis de pots décoratifs, en particulier des pots en terre cuite ou en céramique parfois très onéreux. Quand l’hiver s’installe, ces matériaux poreux absorbent l’humidité et se transforment en véritables pièges pour les racines. La bonne nouvelle, c’est que le problème ne vient pas uniquement de la qualité du pot. Tout se joue en réalité au niveau de la base.

Gel hivernal : pourquoi vos pots en terre cuite éclatent

Lorsque l’eau gèle, elle voit son volume augmenter d’environ 10 %. Dans un pot en terre cuite non vernissée ou en pierre reconstituée, l’eau s’infiltre dans les micro-pores du matériau mais aussi dans le substrat. La glace prend alors plus de place et pousse violemment sur les parois rigides. Si celles-ci n’ont aucune souplesse, la fissure apparaît au moindre épisode de gel répété.

Le risque augmente fortement quand le pot repose directement sur une dalle en béton, un carrelage ou une pierre froide. Ce contact crée un pont thermique : le sol gèle le fond du pot, le trou de drainage se retrouve plaqué et l’eau ne s’évacue plus. Elle s’accumule sous la motte, forme un "bouchon de glace" au premier froid durable et finit par faire céder le fond.

Le réflexe de 5 secondes qui sauve vos pots du gel

Pour éviter ce scénario, le réflexe clé consiste à surélever vos pots. Le geste prend à peine cinq secondes : vous soulevez légèrement le contenant, vous glissez une cale dessous, vous reposez. Quelques millimètres, ou au plus quelques centimètres, suffisent pour rompre le contact avec le sol glacé. L’air circule à nouveau sous la base, le trou de drainage se libère et l’excès d’eau peut s’écouler avant de se transformer en glace.

Ce simple décalage change tout pour la plante et le contenant. Un pot bien drainé contient davantage d’air que d’eau dans son substrat, et l’air ne se dilate pas en gelant. Les racines restent moins asphyxiées, même lors de plusieurs nuits à -5 °C, et la structure du pot n’est plus soumise à la pression d’un bloc de glace. Sur une terrasse ou un balcon urbain, ce réflexe limite aussi les chocs thermiques qui fragilisent les céramiques au fil des hivers.

Polystyrène ou billes d’argile : quoi mettre sous vos pots ?

Reste à choisir quoi glisser sous vos contenants. Le plus simple consiste à récupérer du polystyrène d’emballage : découpez quelques carrés de 2 à 3 cm d’épaisseur et placez-en trois ou quatre sous la base, ils formeront une barrière isolante très efficace, insensible à l’humidité. Pour les pots les plus visibles, un lit de billes d’argile dans une soucoupe large permet de les surélever discrètement tout en améliorant encore le drainage.