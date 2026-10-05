Ce vieux geste sur vos arbres fruitiers n’était pas décoratif : sans lui, parasites et gel font un carnage

Dans les vergers, ces troncs peints en blanc intriguent autant qu’ils fascinent. Derrière ce blanc arboricole sur les arbres fruitiers se cache un vrai bouclier naturel, bien plus qu’un effet décoratif.

Dans les vergers d’autrefois, les allées alignaient des troncs recouverts de blanc. Beaucoup y voyaient une coquetterie, un détail décoratif pour souligner floraisons et récoltes.

Ce voile clair n’avait pourtant rien d’une fantaisie. C’était du blanc arboricole, ou lait de chaux, posé en fin d’été ou en automne pour préparer les troncs à l’hiver et limiter les traitements chimiques sur les fruitiers.

Ces troncs tout blancs qui ne sont pas là pour faire joli

Dans les campagnes, la fin de l’été offrait un paysage étonnant : des rangées de pommiers, poiriers, cerisiers ou pruniers au tronc blanchi comme à la craie. Beaucoup de jardiniers amateurs ont cru qu’il s’agissait de “peindre” l’écorce pour donner un air plus soigné au verger familial.

En réalité, ce badigeon clair suit une logique simple. On l’applique quand les nuits fraîchissent mais que l’écorce garde la chaleur du jour. À ce moment, œufs d’insectes, larves et spores de champignons se logent dans les fissures… là où le blanc va agir.

Ravageurs cachés, gélivures : ce que protège vraiment le blanc arboricole

Nous avons tous déjà vu un tronc couvert de mousses sans imaginer ce qui s’y cache. Dans les anfractuosités de l’écorce se logent œufs de carpocapses, cochenilles, pucerons lanigères, mais aussi spores de tavelure, chancre ou moniliose. Le badigeon à base de chaux, très alcalin, s’insinue dans ces reliefs, assainit la surface du tronc et réduit nettement les infestations, sans recourir aux pesticides.

Autre rôle discret mais précieux : sa couleur claire renvoie une partie du soleil. En hiver, un tronc foncé chauffe vite dans la journée puis subit un froid brutal la nuit, jusqu’à se fendre verticalement : ce sont les gélivures. Le blanc limite ces chocs thermiques et protège surtout les fruitiers à écorce fine – pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, abricotiers, pêchers – orientés plein sud, à condition qu’ils aient déjà trois à quatre ans.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps par arbre ≈ 15 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaux très alcaline dérange œufs, larves et spores ; le film blanc bouche une partie des refuges et réfléchit la lumière sur le tronc. 💡 Le petit plus : Préparer un seau de mélange suffit souvent pour un petit verger, et la recette maison coûte bien moins cher que des traitements fongicides ou insecticides. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Appliquer un mélange trop concentré, en couche épaisse, par plein soleil ou sur un tronc humide : l’écorce peut brûler et le film se fissurer puis tomber.

Comment s’y prendre sans affaiblir l’arbre

Pour préparer votre mélange, diluez 1 kg de chaux aérienne éteinte CL 90 dans 5 litres d’eau tiède, ajoutez 100 g d’argile verte en poudre et deux cuillères à soupe d’huile de lin, jusqu’à obtenir une texture de yaourt brassé. Brossez doucement le tronc sec pour ôter mousses et lichens, puis badigeonnez du collet jusqu’aux premières charpentières, en couche mince, par temps sec, hors gel, avec au moins 48 heures sans pluie annoncée.

La chaux restant caustique, gants, lunettes et vêtements couvrants sont de rigueur. Si elle vous inquiète, des blancs prêts à l’emploi au kaolin ou à l’argile blanche offrent une alternative plus douce, à intégrer au même entretien du verger.