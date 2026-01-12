Ces 7 plantes à mettre en terre en janvier pour avoir un printemps d'avance (et des récoltes avant vos voisins)

Au jardin, beaucoup rangent encore les outils en attendant les premiers soleils de mars. Pendant ce temps, une minorité de jardiniers met déjà la terre à contribution et joue la carte de l'avance. Ils misent sur quelques plantes capables de s'installer en plein cœur de l'hiver, pendant que tout semble endormi. Ces plantations de janvier travaillent en silence sous la surface, loin du regard. Résultat, le jour où les voisins commenceront à semer, leur potager sera déjà lancé.

En ce mois de janvier 2026, le sol reste froid mais souvent humide et meuble, une configuration idéale pour l'enracinement. Tant que la terre n'est ni gelée ni gorgée d'eau, certains légumes, bulbes et vivaces profitent à plein de cette période de repos aérien pour bâtir un réseau racinaire profond. Quelques espèces ont même besoin de ce froid, c'est le principe de la vernalisation, pour former plus tard des bulbes ou des tiges vigoureuses. C'est là que les fameuses sept plantes changent la donne au printemps.

Janvier, un mois discret qui façonne les racines

Plantées en hiver, les racines se développent pendant que la partie aérienne reste modeste. Dans un sol encore frais, mais abondamment alimenté en eau, les jeunes plants explorent la profondeur sans subir la concurrence de la chaleur et de l'évaporation. Ce décalage donne des végétaux beaucoup plus autonomes dès les premiers coups de chaud. Ils supportent mieux les sécheresses estivales, car leurs racines auront déjà trouvé les réserves d'humidité en profondeur.

Pour en profiter, le bon réflexe consiste à guetter les fenêtres de redoux. On attend que la terre se défasse en mottes friables, sans être détrempée, avant de planter. Sur les parcelles lourdes, l'idée est de créer des buttes de 10 à 15 centimètres afin que l'eau s'écoule autour des bulbes au lieu de les noyer. Pour l'ail, l'oignon et l'échalote grise, ce passage au froid déclenche la mise en place de beaux bulbes bien formés quelques mois plus tard.

Les 7 plantes à planter en janvier pour prendre de l'avance

Dans ce scénario gagnant, sept cultures tirent particulièrement parti de janvier. Elles couvrent à la fois le potager, le garde-manger et le verger, avec un même objectif : installer les racines pendant l'hiver pour accélérer la saison.

Fèves

Pois à grains ronds

Ail blanc ou violet

blanc ou violet Oignon de garde

de garde Échalote grise

Arbres fruitiers à racines nues

Rhubarbe

Semées à quelques centimètres de profondeur, les fèves et pois à grains ronds profitent de l'humidité hivernale, résistent mieux aux pucerons noirs et se récoltent dès la fin du printemps. L'ail, l'oignon et l'échalote grise, installés sur buttes drainées, forment alors des bulbes plus gros.

Rhubarbe et fruitiers : préparer plusieurs printemps d'un coup

Janvier convient tout autant aux arbres fruitiers à racines nues. Moins coûteux que les sujets en pot, ils reprennent très bien quand on praline leurs racines, puis qu'on les installe dans une fosse large et profonde, tuteurés, avant la reprise de la végétation.

La rhubarbe, plantée ou divisée en sol riche quand il fait encore froid, s'enracine tranquillement. Elle pourra rester en place des années et offrir parmi les toutes premières tiges à cuisiner au printemps.