Envoyer au voisin la facture de vos gouttières bouchées : pourquoi cette erreur ne vous fera pas gagner devant le juge

Excédé par les feuilles du grand platane qui saturent ses gouttières, un propriétaire a réclamé au voisin le coût du nettoyage. Quand le dossier arrive devant le juge, ce ne sont ni les sacs ni la corvée qui pèsent vraiment.

Chaque automne, même tableau : pluie fine, vent d’ouest, et un rideau de feuilles qui s’agglutinent dans les gouttières. Face au grand platane du voisin, un propriétaire a fini par perdre patience.

Après un nouveau débordement, il a envoyé au voisin la note du couvreur venu déboucher les chéneaux, photos de sacs de feuilles à l’appui. Devant le juge pourtant, ce n’est pas cette corvée qui a fait pencher la balance.

Facture envoyée au voisin : ce que dit vraiment le droit

En droit français, la chute naturelle des feuilles est, en principe, un inconvénient normal du voisinage. Comme le rappelle Pause Maison – Ouest-France, « La chute des feuilles est un inconvénient normal du voisinage, envoyer une facture a très peu de chances d’être payée. » Chacun reste responsable de son terrain et de ses gouttières.

Depuis la loi du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage figure à l’article 1253 du Code civil. Une facture de nettoyage n’oblige donc personne : elle ne devient utile qu’intégrée plus tard à un dossier de préjudice, aux côtés de photos, devis et constats.

Ce que le juge pèse : dégâts concrets, pas sacs de feuilles

Les juges évaluent la fréquence des obstructions, leur importance et le décor alentour. « Les infiltrations, débordements et mousses sur la toiture constituent les preuves pertinentes, bien plus que des sacs de feuilles », souligne Pause Maison. Sans dommage concret, la plainte s’effondre.

À Pau, le 27 août 2026, la cour d’appel a ordonné l’élagage de deux grands conifères et accordé 4 000 € à la voisine, lessivée par le nettoyage permanent du jardin, de la toiture, des gouttières et de la piscine. Accumulation massive, durable et parfaitement documentée : le trouble était devenu anormal.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Risques de conflit Réduits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? S’appuyer sur des preuves, un entretien régulier des gouttières et un échange écrit cadre le litige comme un trouble sérieux, pas comme une simple querelle de voisinage. 💡 Le petit plus : Demander par écrit un élagage raisonnable avant de parler d’argent calme souvent les esprits et ouvre la porte à un accord. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Envoyer la note de nettoyage sans photos, sans devis et sans avoir tenté la moindre solution amiable.

Les bons réflexes avant d’aller en justice

Avant d’envisager robe noire et audience, la première étape reste le dialogue. Montrer les photos, proposer un partage du coût d’un élagage ou l’installation de grilles pare-feuilles vaut souvent mieux qu’une note jetée, seule, dans la boîte aux lettres.

Deux leviers complètent cette approche. L’article 673 du Code civil autorise à exiger la coupe des branches qui surplombent votre jardin, droit imprescriptible même après quarante ans, tandis que les articles 671 et 672 encadrent les distances de plantation. Pour le reste, transformer les feuilles en paillage ou compost apaise parfois plus sûrement qu’un procès.