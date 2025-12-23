Froid, manque de lumière, fêtes agitées : cette plante d’intérieur increvable survit là où tout le reste meurt

Entre le radiateur qui tourne à plein régime, les journées qui raccourcissent et les réveillons mouvementés, beaucoup voient leurs plantes d’intérieur rendre l’âme avant janvier. Arrosages oubliés, coin sombre, courant d’air froid… on finit par se demander s’il existe vraiment une plante d’intérieur increvable capable d’encaisser tout ça sans broncher.

Cette survivante existe pourtant, et elle se cache souvent déjà dans un coin du salon : le lierre. Plante grimpante ou retombante, il supporte le froid, le manque de lumière et même les invités un peu trop enthousiastes, tout en restant décoratif. Son profil discret en fait un allié idéal pour passer l’hiver sans stress.

Le lierre, champion discret de la survie au quotidien

Dans beaucoup de logements, c’est le dernier pot encore vert quand cyclamens et orchidées ont déjà capitulé. Grâce à son feuillage persistant, le lierre garde bonne mine même après un mois sans soins ou une fête un peu agitée. Il tolère les oublis d’arrosage, les déplacements de dernière minute et les pièces fraîches sans se transformer en tiges desséchées.

Son histoire joue aussi en sa faveur. Présent dans les demeures grecques et romaines, associé à la fidélité et à la longévité, le lierre a colonisé murs, jardins et façades urbaines avant de revenir en force dans nos intérieurs. Ce passé de conquérant explique sa capacité à s’adapter presque partout.

Froid, manque de lumière, fêtes animées : il encaisse tout

Côté températures, le lierre fait partie des rares plantes d’intérieur à supporter des froids proches de -20 °C selon les variétés. Sur un balcon, un rebord de fenêtre ou dans une entrée peu chauffée, ses feuilles coriaces ne craignent ni les gelées légères ni les courants d’air. En pot dedans, il vit très bien dans les pièces fraîches où d’autres plantes dépérissent.

La lumière n’est pas un problème non plus. Le lierre se contente volontiers d’une clarté indirecte, voire d’un couloir sombre, d’une salle de bains peu éclairée ou d’un bureau exposé plein nord. Pendant les fêtes, il encaisse aussi le chahut : chat qui frôle le pot, enfant qui bouscule une tige, déplacement précipité pour installer la table… ses tiges souples plient sans casser, et même après un petit accident il repart souvent tout seul.

Adopter le lierre chez soi sans se compliquer la vie

L’entretien reste d’une simplicité déconcertante. Un arrosage modéré toutes les une à deux semaines suffit, en espaçant à deux à quatre semaines en hiver en intérieur, le temps que la surface du terreau sèche entre deux apports. En cas d’oubli, il ralentit juste sa croissance puis redémarre dès qu’il reçoit un peu d’eau. Une taille grossière quand les tiges deviennent trop longues lui convient très bien, qu’il grimpe sur un tuteur ou retombe d’une étagère. On peut l’installer dans une entrée sombre, un couloir, près mais pas collé à un radiateur, ou en suspension dans la salle de bains. Bonus appréciable, il contribue à assainir l’air et se prête aux décors de fêtes en guirlandes ou couronnes végétales. Seule vraie précaution : dehors, contrôler sa vigueur pour éviter qu’il n’envahisse tout, et à la maison éviter l’ingestion de ses feuilles et baies par les jeunes enfants ou les animaux.