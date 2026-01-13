Janvier : ne passez pas à côté de ce simple verre d’eau pour multiplier ces 3 plantes d’intérieur prisées

Janvier ressemble souvent à une trêve pour les plantes d’intérieur, avec des jours courts et des feuilles qui semblent figées. Pourtant, à partir du solstice d’hiver, la durée du jour recommence à augmenter chaque jour. Ce léger changement de lumière réveille discrètement vos végétaux.

Pour qui veut bouturer ses plantes d’intérieur en janvier, ce réveil progressif est une vraie opportunité. Combiné à une température stable autour de 19 ou 20 °C dans la maison, il favorise un enracinement régulier, loin des excès de chaleur du printemps. Trois plantes phares profitent particulièrement de ce timing et d’une méthode ultra simple. Tout se joue dans un verre d’eau.

Pourquoi janvier est si favorable aux boutures de plantes d’intérieur

Après la mi-décembre, l’allongement des jours se compte en minutes gagnées, mais les plantes le perçoivent aussitôt. Ce supplément de lumière agit comme un signal pour relancer la circulation des hormones de croissance. En janvier, les tiges de Pothos, de Monstera deliciosa ou de Misère réorientent facilement leur énergie vers la fabrication de racines. Elles se développent alors tranquillement, sans devoir nourrir une explosion de feuillage.

Autre atout : l’intérieur chauffé crée un microclimat stable autour de 19 ou 20 °C, idéal pour que les racines se forment sans stress. Certaines plantes d’appartement répondent particulièrement bien à ce contexte et font presque tout le travail à votre place :

Le Pothos (Epipremnum aureum) racine très vite et pardonne les petites erreurs de débutant.

La Monstera deliciosa possède des racines aériennes qui facilitent la reprise après la coupe.

La Misère (Tradescantia) forme des racines en un temps record même avec une lumière hivernale.

Bouturage dans l’eau : la technique la plus simple pour janvier

Pour profiter pleinement de ce trio, la méthode la plus accessible reste le bouturage dans l’eau. Choisissez une tige vigoureuse sur la plante mère, portant au moins un nœud bien visible, là où naissent les feuilles ou les racines aériennes. Coupez net environ 2 centimètres sous ce nœud avec un sécateur ou des ciseaux désinfectés. Retirez ensuite toutes les feuilles du bas pour qu’aucune partie ne trempe, car des feuilles dans l’eau finissent presque toujours par pourrir.

Glissez la tige dans un verre ou un bocal transparent rempli d’eau à température ambiante. Laissez reposer l’eau du robinet quelques heures avant, pour chasser le chlore. Changez l’eau tous les 3 à 4 jours, ce qui renouvelle l’oxygène et limite les bactéries. Ces racines, formées dans l’eau, restent plus fragiles que celles obtenues directement en terre.

Où placer vos boutures et quand les rempoter en terre

Placez vos récipients à moins d’un mètre d’une fenêtre orientée sud ou ouest, dans une pièce lumineuse autour de 19 ou 20 °C. Évitez le rebord glacé, les courants d’air et la proximité d’un radiateur. Dans ces conditions, les premières racines apparaissent en 4 à 6 semaines.

Quand les racines atteignent 3 à 5 centimètres, souvent fin février, installez chaque bouture dans un pot rempli de terreau spécial semis et repiquage, léger et drainant. Arrosez pour garder la terre simplement humide, sans flaque. Avec ce système racinaire déjà en place, la plante produit vite un feuillage dense au retour des beaux jours.