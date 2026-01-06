Jardin : ces 3 gestes que les bons jardiniers font dès le 1er janvier (et que vous regretterez d'ignorer au printemps)

Pendant que le jardin semble figé sous le givre, certains jardiniers enfilent leur manteau dès le 1er janvier, carnet et sécateur en poche. Ce n'est pas un caprice, mais une habitude : ce qu'ils font à cette date décidera de la vigueur du verger, des massifs et du potager quand tout le monde se demandera quoi faire au printemps.

Janvier paraît souvent creux, pourtant c'est là que tout se joue en coulisses. Le sol est humide, les plantes en repos, le temps encore calme côté travaux : une combinaison idéale pour préparer discrètement un jardin explosif de santé. Derrière cette période de dormance se cachent trois routines que les bons jardiniers ne ratent jamais quand ils se demandent que faire au jardin en janvier.

Janvier, l'avance cachée des arbres fruitiers

En plein repos végétatif, la sève des arbres fruitiers est redescendue dans les racines ; manipuler les végétaux les stressent beaucoup moins qu'en montée de sève. C'est le moment rêvé pour planter les sujets vendus en racines nues : pommier, poirier, cerisier, mais aussi framboisiers et groseilliers. Leurs racines, libres et développées, entrent directement en contact avec la terre du jardin, ce qui favorise une reprise rapide et coûte moins cher qu'un conteneur.

Plantés en janvier, ces fruitiers disposent de quatre à cinq mois pour construire une architecture racinaire profonde avant les premières grosses chaleurs de juin. Ils résistent mieux au manque d'eau et réclament bien moins d'arrosages. Les framboisiers remontants installés maintenant peuvent même offrir une récolte dès le premier été, là où une plantation printanière impose souvent un an de patience.

Planter et tailler en hiver sans se tromper

Pour que cette avance porte ses fruits, quelques règles comptent. On n'intervient jamais quand le sol est gelé ; on attend une journée hors gel, même froide. Le trou de plantation se creuse large et profond, le fond est bien décompacté, puis on mélange terre et compost mûr, sans engrais chimique. Les racines nues passent dans un pralinage, ce bain de boue qui les enrobe, avant une mise en place soignée, un arrosage de contact et un bon paillage.

Côté taille des fruitiers, la dormance hivernale limite les blessures. En janvier, on retire d'abord bois mort et branches qui se croisent, puis on aère la couronne. Sur pommier et poirier, la taille trigemme consiste à garder trois yeux sur chaque rameau latéral et à couper juste au-dessus ; la vigne se taille en conservant des sarments à deux yeux. On ne supprime pas plus d'un quart de la ramure, on agit hors gel avec des outils affûtés, et l'on évite de toucher aux forsythias, camélias ou lilas avant leur floraison.

Carnet de jardin, graines et plan de janvier

En parallèle, les bons jardiniers sortent leur carnet de jardin. Ils y dressent le bilan de l'année passée, notent zones d'ombre et coins secs, puis fixent leurs objectifs : prairie fleurie à la place d'une pelouse usée, massif d'ombre, haie brise-vue ou jardin plus méditerranéen.

Ils trient les graines, commandent tôt, et résument janvier à quelques gestes :