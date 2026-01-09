Jardin : faites dès janvier ces boutures de 3 fleurs pour un printemps spectaculaire sans acheter de plants

En regardant vos massifs nus et vos jardinières vides, vous avez peut-être l’impression que tout est perdu pour cette année. Pourtant, sous le calme apparent de l’hiver, votre futur décor fleuri peut déjà se préparer. Quelques tiges de géraniums, de fuchsias et d’hortensias suffisent pour lancer en douce la renaissance du jardin.

Le secret tient au bouturage en janvier, réalisé à l’abri du froid. Tandis que le jardin semble endormi, les jours rallongent déjà de quelques minutes et la lumière redonne lentement l’alerte aux plantes. L’occasion parfaite pour faire travailler les racines pendant que tout le reste dort encore.

Pourquoi janvier donne une longueur d’avance à vos boutures

Le bouturage consiste à prélever une partie d’une plante mère pour obtenir un nouveau pied identique. En janvier, les boutures installées en intérieur ou sous abri profitent de ce rallongement progressif des journées. L’énergie ne part pas encore dans de grandes feuilles, elle se concentre sur la base de la tige, où se forment des racines plus denses et plus vigoureuses.

L’autre atout est très concret : démarrer maintenant offre six à huit semaines d’avance sur un bouturage de printemps. Les jeunes plants de géraniums, fuchsias et hortensias auront déjà un bon système racinaire quand vous les installerez au jardin, ce qui limite l’achat de nouveaux plants et sécurise la floraison.

Géraniums, fuchsias, hortensias : les bons gestes à avoir dès maintenant

Pour ces trois fleurs, la base reste la même. Utilisez un sécateur propre, désinfecté à l’alcool. Repérez le nœud, cette petite bosse sur la tige, et coupez environ 2 cm en dessous. Retirez les feuilles du bas pour ne garder que deux ou trois feuilles au sommet, afin de réduire l’évaporation. Plantez dans un mélange léger terreau + sable, légèrement humide.

Les géraniums se bouturent avec des tiges non fleuries de 8 à 10 cm, placées à 18 à 20 °C en pleine lumière douce. Les fuchsias, prélevés sur 7 à 10 cm, aiment une pièce lumineuse à 15 à 18 °C ; une cloche ou un sac plastique transparent maintient l’humidité, avec aération régulière, et les racines apparaissent en 3 à 4 semaines. Les hortensias demandent une tige ligneuse d’environ 15 cm, enterrée aux deux tiers dans le même mélange, dans un endroit frais, lumineux et à l’abri des courants d’air, éventuellement sous film plastique.

De la bouture au massif fleuri au printemps

Tout l’hiver, installez vos pots près d’une fenêtre claire, sans soleil direct. Le substrat doit rester juste humide, jamais détrempé. Pour certaines tiges souples, une bouture en eau dans un verre transparent fonctionne aussi ; l’eau du robinet, laissée au repos, est changée tous les dix jours environ, ce qui permet de surveiller la naissance des racines. Quand les tiges résistent légèrement au toucher et que de nouvelles feuilles apparaissent, le rempotage en contenant plus grand peut commencer.

À mesure que les jours rallongent et que le risque de gel diminue, ces jeunes plantes s’endurcissent puis rejoignent le jardin. Géraniums en jardinières, fuchsias en suspensions à mi-ombre, hortensias en massifs ombragés composent alors un décor foisonnant. De simples boutures prélevées en plein hiver donnent l’impression que votre jardin se réveille d’un coup au printemps.