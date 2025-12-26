Laurier-rose jauni du jour au lendemain : ces gestes d'urgence pour qu'il survive au froid cet hiver

Une nuit de décembre, le thermomètre frôle 0 °C et, au matin, le choc : votre laurier-rose touché par le froid affiche un feuillage jauni, mou, presque triste. L’arbuste qui fleurissait généreusement l’été semble avoir perdu toute sa vigueur en quelques heures, au point de faire craindre le pire.

Ce scénario, très courant pour cet arbuste d’origine méditerranéenne, correspond souvent à un simple stress de froid, parfois à un début de gel ou de pourriture. Tout se joue alors dans les premiers jours, avec quelques gestes ciblés qui peuvent réellement changer son destin.

Reconnaître un laurier-rose vraiment touché par le froid

Quand la température chute brutalement sous 5 °C, la circulation de la sève ralentit, les tissus s’abîment et les feuilles virent au jaune. Les signes typiques sont un jaunissement rapide du feuillage, des feuilles qui deviennent molles, parfois des extrémités qui flétrissent ou noircissent. L’arbuste peut sembler dépérir d’un bloc, surtout sur la partie exposée au vent froid ou au nord.

Si des taches brunes ou noires apparaissent, avec un aspect sec ou brûlé, il s’agit souvent de dégâts climatiques. Quand ces taches restent uniformes et ne s’accompagnent ni de duvet, ni de petites piqûres, ni de boursouflures, le froid est bien plus probable qu’une maladie. En cas d’excès d’eau, le jaunissement s’installe sur un sol constamment détrempé et peut s’accompagner de pourriture à la base des tiges.

Gestes d’urgence pour un laurier-rose au feuillage jauni

Pour un sujet en pot, le réflexe gagnant consiste à le déplacer rapidement dans un endroit lumineux, non chauffé, mais hors gel : véranda, serre froide, garage éclairé, cage d’escalier claire ou derrière une fenêtre bien exposée. Un laurier-rose qui jaunit après les nuits froides doit rester à l’abri des températures négatives, sans être plaqué contre un radiateur, car une chaleur sèche aggrave le dessèchement des feuilles. En pleine terre, un voile d’hivernage bien arrimé et un paillage épais autour du pied limitent fortement les dégâts.

Côté arrosage, la règle est simple : réduisez drastiquement l’arrosage. En hiver, la plante consomme beaucoup moins d’eau et un sol froid et humide favorise la pourriture racinaire. Laissez toujours sécher la surface avant d’arroser, un apport tous les 15 à 20 jours peut suffire en période de repos, et bannissez les soucoupes pleines d’eau. Ne fertilisez pas en hiver, ne taillez pas sévèrement et évitez les traitements chimiques quand les dommages viennent clairement du gel.

Aider le laurier-rose touché par le froid à traverser l’hiver

Une fois l’urgence passée, la clé reste la surveillance régulière. Un emplacement très lumineux, protégé du gel et loin des radiateurs, convient bien. Inspectez chaque semaine l’état des feuilles et des extrémités, surveillez l’apparition de nouvelles taches ou de zones noircies, touchez le terreau pour vérifier qu’il ne reste pas détrempé. La taille se limite aux parties manifestement noires et gélives, en attendant le printemps pour d’éventuels rabattages plus importants.

Quand les jours rallongent et que les températures remontent, retirez progressivement le voile d’hivernage et allégez le paillage pour laisser le sol se réchauffer. Un arrosage un peu plus régulier, sans excès, accompagne la reprise. À partir de mars, un engrais naturel à libération lente comme la corne broyée ou du compost mûr, ou encore une poignée de compost tamisé au pied, stimule la nouvelle végétation. L’apparition de jeunes pousses vert tendre signale que le laurier-rose repart, parfois de façon spectaculaire après un hiver qui semblait l’avoir condamné.