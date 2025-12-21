Laurier-rose qui jaunit après le gel : ce réflexe inattendu à avoir pour le sauver avant qu'il ne dépérisse

Au petit matin, le choc : votre laurier-rose, si vert la veille, affiche des feuilles jaunes molles, parfois bordées de brun. Réflexe immédiat de nombreux jardiniers : arroser abondamment ou rentrer le pot au chaud, près du radiateur. Ce sont pourtant deux gestes qui peuvent achever un arbuste déjà sonné par le froid.

Originaire de régions méditerranéennes, le laurier-rose supporte mal les températures qui descendent en dessous de -5 à -8 °C. Après une nuit de gel, le feuillage peut jaunir de façon uniforme, surtout sur la partie la plus exposée au vent. Ce tableau impressionne, mais l’arbuste n’est pas forcément perdu, à condition d’adopter très vite le bon réflexe.

Feuilles jaunes après un coup de froid : ce que votre laurier-rose signale

Quand le jaunissement survient juste après un coup de froid, certains signes reviennent souvent : feuilles ramollies ou tombantes, teinte jaune uniforme, taches brunes localisées sur les zones les plus exposées. Ces symptômes, fréquents en décembre quand les nuits sont longues, traduisent surtout un stress thermique, parfois une brûlure de froid, plus qu’un manque d’engrais.

Un autre indice important concerne la vitesse d’installation du problème. Un feuillage qui jaunit brutalement après une seule nuit glaciale évoque le gel, alors qu’une décoloration lente avec nervures encore vertes évoque plutôt une carence. Des feuilles collantes ou couvertes de suie noire orientent vers des parasites. Quand tout bascule du jour au lendemain en plein hiver, le froid reste le suspect numéro un.

Le réflexe qui sauve : lumière froide et arrosage au minimum

Le geste clé consiste à déplacer rapidement la plante vers un endroit très lumineux, frais mais hors gel. Une véranda froide, un balcon abrité, une serre non chauffée ou un garage clair conviennent bien, avec une température autour de 5 à 10 °C. La lumière permet de maintenir une photosynthèse minimale sans imposer de choc thermique brutal comme devant un radiateur.

Dans le même temps, il faut freiner l’arrosage. En hiver, une humidité excessive dans un substrat froid favorise la pourriture des racines, déjà fragilisées par le gel, et accentue le jaunissement. On laisse donc sécher la surface de la terre avant tout apport d’eau, en arrosant très légèrement et seulement si le pot est vraiment sec en profondeur, souvent pas plus d’une fois par mois pour un sujet en pot bien installé.

Les bons gestes tout l’hiver pour donner une chance à la reprise

Une fois votre laurier-rose stabilisé en lumière froide, les soins deviennent plus doux mais réguliers. Il s’agit de surveiller le sol sans excès, retirer les feuilles trop abîmées, protéger la motte des nouvelles gelées avec un voile d’hivernage tout en laissant circuler l’air. Certains gestes restent à éviter absolument :

les engrais en plein hiver, inutiles sur une plante au repos,

l’arrosage automatique, souvent trop généreux par temps froid,

les déplacements répétés d’un coin à l’autre, sources de stress.

Au début du printemps, quand le risque de gel s’éloigne, un bilan s’impose. En grattant légèrement l’écorce, on repère les parties encore vertes et vivantes. Une taille des branches noircies ou sèches permet alors de concentrer l’énergie sur les nouvelles pousses. Si les racines ont été préservées de la pourriture, le laurier-rose peut repartir vigoureusement, parfois depuis la base, après cet épisode de froid.