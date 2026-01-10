Leroy Merlin : ce carré potager surélevé à 75 € peut transformer vos repas plus vite que vous ne pensez

Un balcon un peu triste, quelques jardinières décevantes… puis ce bac en bois sur pieds est arrivé, et les repas ont changé de visage. Avec un carré potager en bois surélevé autour de 75 €, beaucoup de citadins découvrent qu’ils peuvent vraiment cueillir leur basilic ou leur ciboulette juste avant de passer à table.

L’idée est simple : transformer quelques dizaines de centimètres carrés en mini potager productif. Le modèle sur pied de la marque Tectake, vendu en ligne par Leroy Merlin pendant les soldes d’hiver à 75 € au lieu de 129 € (environ –42 %), illustre bien cette nouvelle façon de jardiner en ville. Et la promesse intrigue forcément.

Un carré potager en bois surélevé qui tient sur un balcon

Ce bac mesure environ 119 cm de long pour 57 cm de large, avec une hauteur d’environ 90 cm. On reste donc dans un format compact qui trouve sa place sur un balcon, une loggia ou une petite terrasse, tout en offrant près de 130 litres de volume de culture. La structure surélevée recrée un sol fertile sans toucher à la dalle, ce qui convient bien aux locataires.

Le bois de pin imprégné résiste aux intempéries et sa teinte marron réchauffe visuellement l’espace. Le bac pèse environ 13,5 kg à vide et supporte jusqu’à 120 kg, assez pour un substrat riche. Pratique aussi, l’étagère basse sert à ranger sacs de terreau, arrosoir et outils, ce qui évite les allers-retours vers la cave.

Bien l’installer et remplir le bac pour des récoltes généreuses

Sur un balcon, on vise un emplacement recevant 6 à 8 heures de soleil par jour, tout en vérifiant que la structure supporte le poids du bac rempli et arrosé. Sous les pieds, un tapis épais ou des cales protègent le revêtement. Jardiner à 90 cm de haut permet de travailler debout, un vrai plus pour les dos sensibles ou les débutants qui veulent un jardinage plus confortable.

Pour le remplissage, les spécialistes des carrés potagers recommandent un fond de billes d’argile pour le drainage, puis un mélange de terreau et de compost, éventuellement allégé avec un peu de sable. La culture en bac sèche plus vite qu’en pleine terre, d’où l’intérêt d’un paillage et d’un arrosage ciblé au pied, le matin ou le soir. La rotation des cultures d’une saison à l’autre aide, elle, à garder un sol vivant.

Quoi planter pour manger vite ses propres herbes et légumes ?

Les plantes les plus rentables dans ce type de potager sur pied restent les herbes aromatiques et les petits légumes. On peut y installer :

ciboulette, persil, thym et romarin en bordure,

salades, radis et carottes courtes au centre,

fraisiers et tomates cerises, associés au basilic, près du bord ensoleillé.

Les bonnes associations issues des guides de carrés potagers, comme tomates avec basilic ou radis avec laitue, optimisent chaque centimètre. Avec ce type de bac autour de 75 €, la multiplication des cueillettes d’herbes fraîches, de salades et de petites tomates peut compenser l’investissement en une ou deux saisons, tout en offrant le plaisir quotidien de récolter des produits maison sans pesticides. Rien n’empêche ensuite d’ajouter un second carré pour varier encore les cultures.