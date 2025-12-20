Mauvaises odeurs qui stagnent en hiver : voici les 5 plantes d'intérieur que les pros installent chez leurs clients

L’hiver, on ferme les fenêtres, on pousse le chauffage et, en rentrant, une odeur de renfermé, de cuisine ou de linge humide accueille souvent avant même le reste de la maison. Sprays parfumés, bougies, désodorisants branchés saturent l’air sans vraiment le nettoyer. Les pros de la déco végétale misent sur une autre arme, beaucoup plus discrète.

Il existe des plantes contre les mauvaises odeurs à la maison qui absorbent humidité et polluants tout en parfumant légèrement l’air. Cinq variétés, chouchoutes des paysagistes, transforment l’atmosphère du salon, de la cuisine ou de la salle de bain, même quand il gèle dehors. Leur secret tient à leur emplacement et à quelques gestes d’entretien.

Pourquoi ces 5 plantes assainissent mieux l’air en hiver

Quand la ventilation tourne au ralenti et que la vapeur de douche se mêle aux effluves de cuisson, l’air devient vite chargé. Les textiles retiennent les senteurs, l’humidité favorise moisissures et odeur de renfermé. Certaines plantes d’intérieur dépolluantes captent une partie de cette vapeur, absorbent des composés comme le formaldéhyde ou le benzène et relâchent une humidité plus saine.

Les professionnels conseillent un petit groupe de plantes complémentaires plutôt qu’un seul pot perdu sur une étagère :

Chlorophytum , ou plante araignée, absorbe humidité et relents de renfermé dans l’entrée ou le salon.

, ou plante araignée, absorbe humidité et relents de renfermé dans l’entrée ou le salon. Pothos aime les pièces sombres, piège fumées de cuisson et odeurs de tabac dans la cuisine.

aime les pièces sombres, piège fumées de cuisson et odeurs de tabac dans la cuisine. Spathiphyllum filtre l’air sec des appartements chauffés et limite les émanations de produits ménagers.

filtre l’air sec des appartements chauffés et limite les émanations de produits ménagers. Lavande diffuse un parfum apaisant qui neutralise les mauvaises odeurs de textiles, chaussures ou linge humide.

diffuse un parfum apaisant qui neutralise les mauvaises odeurs de textiles, chaussures ou linge humide. Romarin apporte une note fraîche en cuisine, efface les vapeurs persistantes et laisse une impression de propre.

Où les placer dans la maison pour chasser vraiment les mauvaises odeurs

Dans l’entrée, les pros installent souvent un chlorophytum près du porte-manteau et une lavande proche de la fenêtre pour calmer les odeurs de chaussures et de vêtements mouillés. Au salon, chlorophytum en hauteur et spathiphyllum au sol créent un rideau vert qui assainit l’air confiné sans empiéter sur l’espace de vie.

En cuisine, un pothos suspendu près de la hotte et un pot de romarin sur le plan de travail limitent fumées et effluves de plats mijotés. Dans la salle de bain ou la buanderie, pothos et spathiphyllum supportent bien l’humidité, surtout s’ils partagent l’espace avec un lierre, un aloe vera ou une fougère de Boston posés à différentes hauteurs.

Le rituel d’entretien facile pour un air frais tout l’hiver

Pour garder ces plantes contre les mauvaises odeurs efficaces, la règle en hiver reste la parcimonie. On attend que le substrat sèche en surface avant d’arroser, on vide toujours l’eau stagnante des soucoupes et on privilégie des pots percés. Une place lumineuse mais hors rayonnement direct du radiateur évite les feuilles grillées et l’air trop sec.

Un léger voile d’eau sur les feuilles du chlorophytum ou des fougères compense le chauffage, tandis qu’un simple coup de chiffon retire la poussière qui freine leur rôle filtrant. Un rempotage et un peu d’engrais naturel au printemps relancent la croissance. L’air paraît alors plus léger, les relents de cuisine ou de linge humide s’estompent, et la maison garde un parfum discret de jardin intérieur.