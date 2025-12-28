Ne jetez plus ces coquilles de fête : vous gâchez un engrais puissant pour vos plantes sans le savoir

Sur beaucoup de tables françaises, le réveillon rime avec escargots de Bourgogne noyés sous le beurre persillé. Une fois les coquilles d'escargot raclées, elles finissent en général au fond de la poubelle, encore grasses et empilées sur le plat. Pourtant, ce petit tas beige qui a l’air sans valeur peut rendre un fier service au potager comme aux plantes en pot. Et si ces restes de fête devenaient votre geste jardinage de l’hiver ?

Les coquilles d'escargot sont composées à plus de 95 % de carbonate de calcium. Autrement dit, un concentré de calcaire naturel, capable de corriger en douceur un sol trop acide et d’apporter du calcium aux cultures gourmandes. Leur action reste lente, mais elle améliore peu à peu la structure du sol et la solidité des tiges, tout en soutenant la croissance des futures récoltes.

Pourquoi les coquilles d'escargot profitent aux plantes

Au jardin, ce calcium stabilise le pH des terres acides et limite la pourriture apicale, le cul noir qui touche souvent les tomates carencées. Sur un sol léger, la poudre de coquilles d'escargot au jardin aide aussi les légumes-fruits comme tomates, poivrons, haricots ou courgettes. Mélangées au compost, elles apportent surtout ce minéral, presque pas d’azote ni de potassium, donc ne remplacent pas un engrais complet.

En morceaux un peu grossiers, les coquilles forment une barrière mécanique contre les limaces qui rechignent à ramper sur ces fragments coupants. Ce cordon protège surtout les jeunes plants de salades ou de fraisiers, mais l’effet diminue avec la pluie, à refaire donc régulièrement. Au fond des pots et jardinières, une couche de débris améliore aussi le drainage et l’aération des racines, tout en créant en surface un paillage minéral décoratif.

Préparer et utiliser les coquilles après le repas

Pour que cette astuce reste saine, mieux vaut bien préparer les coquilles. Il faut les rincer soigneusement pour enlever beurre, ail, sel et reste de chair, qui attireraient les nuisibles ou provoqueraient des odeurs. Un passage dans l’eau chaude ou quelques minutes au four tiède suffisent à les assainir. Ensuite, on les laisse sécher, puis on les stocke dans un bocal en attendant le printemps.

Voici une routine simple à adopter après chaque repas d'escargots :

Rincer les coquilles et les faire bien sécher.

Les écraser en poudre ou en éclats, selon l’usage.

Garder la poudre pour le sol, les morceaux pour barrières et drainage.

Sur un sol acide, on peut épandre au printemps une fine couche de poudre, l’équivalent d’une à deux tasses par mètre carré au maximum, puis griffer légèrement pour l’incorporer. Dans les régions déjà calcaires, ou près des plantes de terre de bruyère comme hortensias bleus, rhododendrons ou myrtilles, mieux vaut éviter cet apport calcaire.

Quelles plantes aiment le plus les coquilles d'escargot

Les grands bénéficiaires restent les légumes-fruits, en particulier tomates sujettes au cul noir, courgettes, poivrons et haricots, mais aussi quelques aromatiques méditerranéennes. Une petite poignée de poudre ou de miettes au fond du trou de plantation suffit souvent à booster la croissance. Évitez seulement d’ajouter en plus la même année cendres de cheminée ou chaux sur la même parcelle.