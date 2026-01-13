Philodendron dégarni : ce geste discret à faire en plein hiver provoque une explosion de jeunes pousses au printemps

Quand le philodendron grimpe le long de son tuteur et file vers le plafond, beaucoup d'amateurs regardent la base dénudée avec une pointe de déception. La plante est superbe en haut, mais le bas reste nu. En plein hiver, un petit geste très ciblé permet pourtant de relancer la ramification là où les feuilles ont disparu.

Le philodendron, plante tropicale d'intérieur friande de chaleur douce, ralentit en hiver sans s'arrêter complètement. Sa sève circule encore, les bourgeons restent en sommeil léger. C'est justement le moment où une incision philodendron hiver, à peine visible sur une tige bien choisie, peut multiplier les chances de voir apparaître de nouvelles jeunes pousses au printemps.

Pourquoi cette entaille réveille le philodendron

Sur une tige de philodendron en pleine forme, la pointe exerce ce que les botanistes appellent une dominance apicale : les hormones de croissance y circulent en priorité et maintiennent les bourgeons latéraux au repos. En entaillant légèrement la tige juste au-dessus d'un œil dormant, on perturbe ce flux de sève, l'énergie s'accumule localement et le bourgeon reçoit un signal clair pour repartir.

En plein cœur de l'hiver, la plante tourne au ralenti, la lumière baisse et la température idéale reste autour de 18 à 25 °C. L'incision philodendron hiver profite de cette période calme pour cicatriser proprement. Quand la montée de sève du printemps arrive, le bourgeon réveillé sous l'entaille est prêt à se transformer en nouvelle tige feuillée.

Choisir la bonne tige avant l'incision d'hiver

Le succès commence par la sélection de la tige. Elle doit être bien verte et rigide, sans taches brunes ni parasites visibles, avec un diamètre d'au moins 1 centimètre pour supporter l'opération. Sur cette tige, on repère l'aisselle de la feuille : l'angle entre la tige principale et le pétiole. Juste au-dessus se trouve souvent une petite zone renflée, l'œil dormant à réveiller.

Une fois la tige choisie, le geste se fait calmement, avec un matériel simple mais parfaitement propre.

Préparez un cutter, une lame de rasoir ou un greffoir, désinfecté à l'alcool à 70 °.

Placez l'entaille 0,5 à 1 cm au-dessus de l'œil, horizontale ou en croissant, en coupant seulement l'écorce et le phloème comme une égratignure profonde.

Écartez très légèrement les lèvres de la plaie pour éviter qu'elles ne se referment aussitôt, sans mastic ni protection.

Portez des gants, la sève pouvant irriter la peau et la plante étant toxique, puis maintenez des arrosages espacés et une lumière indirecte le temps de la cicatrisation.

Ce qui se passe après l'incision, jusqu'au printemps

Dans les semaines suivant l'entaille, l'œil juste sous la coupe se met à gonfler et forme un petit renflement. Quand les jours rallongent, une pointe verte apparaît, puis une feuille enroulée qui s'ouvre et devient une nouvelle branche. Si rien ne bouge au printemps malgré une bonne lumière, la plante était sans doute trop affaiblie, il restera alors le bouturage de tiges.