Plantes vertes : si les pointes brunissent en hiver chez vous, ne coupez surtout pas avant d’avoir fait ça

Radiateurs allumés, lumière qui faiblit : en hiver, vos plantes d’intérieur souffrent en silence. Les pointes de leurs feuilles sèchent, brunissent, et la mini-jungle perd son charme. Voir ces taches marron se multiplier inquiète, surtout quand plusieurs pots sont touchés.

Ce problème de feuilles de plantes vertes qui brunissent en hiver revient tous les ans dans les intérieurs chauffés. Air sec, lumière en chute libre, arrosage mal adapté : le cocktail parfait pour stresser les racines. En ciblant la cause réelle, vos plantes repartent.

Pourquoi les pointes des feuilles brunissent surtout en hiver

Sur les plantes tropicales comme le lys de paix, les experts pointent d’abord le manque d’humidité de l’air hivernal. "La cause la plus fréquente du brunissement des feuilles du lys de paix à cette période de l'année est le faible taux d'humidité", explique Sonia Kainth, citée par Mon Jardin Ma Maison. Morag Hill ajoute que "Les lys de paix sont sensibles au fluor, et la forte teneur en fluor de l'eau du robinet peut rendre les feuilles brunes". La même experte rappelle aussi : "Les lys de paix préfèrent une lumière indirecte brillante. Ils seront les plus heureux au milieu d'une pièce".

Autre facteur typique de l’hiver, surtout en appartement : la poussière et le manque de lumière. Sur Instagram, "Goran le permaculteur" constate, dans une vidéo relayée par Elle : "En intérieur, il y a de la poussière et celle-ci n'épargne pas les feuilles. Or, à la longue, ça risque de bloquer la photosynthèse." Pour lui, "Il faut donc les nettoyer". En commentaire, un apiculteur propose même "d’ajouter quelques gouttes de bière dans l'eau" ou "d’essayer avec un mélange eau lait", des recettes à éviter car elles laissent sucre et gras sur les feuilles.

Les bons gestes immédiats pour sauver vos plantes vertes

Pour réagir vite, commencez par hydrater correctement l’air autour des pots et nettoyer les feuilles. Pour ce dernier point, "Dans un récipient, on mélange de l’eau, du savon noir et un peu de vinaigre blanc", conseille "Goran le permaculteur". Il précise qu’on "utilise le vinaigre blanc pour désinfecter la plante. L’eau pour abaisser l’acidité du vinaigre blanc. De cette façon, la plante pourra l’accepter et, pour une efficacité longue durée, on utilise le savon noir qui permet de fixer la solution." "On peut aussi utiliser de l’huile d’olive ou du savon de Marseille."

Côté arrosage, l’excès d’eau en hiver brûle les racines autant que le manque. Pour un lys de paix comme pour d’autres plantes vertes, un expert résume : "Le sol doit toujours être humide, mais pas détrempé". Andy Little précise que "avec des jours plus courts et des températures intérieures plus fraîches, la croissance des plantes ralentit naturellement, ce qui diminue leurs besoins en eau." Mieux vaut espacer les arrosages et utiliser de l’eau filtrée ou de pluie.

Que faire des feuilles déjà brunes et prévenir la suite

Après avoir corrigé l’arrosage et l’humidité, vous pouvez retirer les parties abîmées. Pour le nettoyage régulier, "on imbibe correctement un chiffon ou un essuie-tout. Attention, il faut qu’il soit bien propre", puis il suffit de "brosser" délicatement les feuilles, qui ressortent "plus brillantes". "Gardez également le sol uniformément humide et vérifiez que votre plante est bien positionnée dans votre maison, loin des radiateurs et des courants d'air", conseille Morag Hill. Ce rituel, à répéter "une fois par mois en automne et en hiver", limite le retour des pointes sèches.