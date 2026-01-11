Potager : arrêtez d’arracher ces restes cachés sous terre, ce geste « négligé » enrichit votre sol tout l’hiver

En plein mois de janvier, quand les derniers pieds de tomates et de courgettes sèchent au potager, beaucoup sortent la bêche pour tout arracher. Terre nue, rangs impeccables, impression de travail bien fait. Pendant ce temps, quelques jardiniers laissent volontairement toutes les racines mortes en place, sans y toucher.

À première vue, cela ressemble à de la négligence. En réalité, ces jardiniers misent sur un levier agronomique puissant : laisser les racines en terre transforme chaque parcelle en réserve de nutriments, en réseau d’aération naturelle et en refuge pour la vie du sol. De quoi interroger les réflexes de “grand nettoyage” hivernal.

Racines mortes : quand le jardin trop propre appauvrit la terre

Arracher un pied de maïs ou de courgette revient à déchirer l’architecture que la plante a patiemment construite sous terre. Le sol se retrouve nu, exposé aux pluies battantes. En hiver, l’eau entraîne les éléments solubles vers la profondeur : ce lessivage emporte une partie de l’azote et des minéraux, loin des futures cultures. Une croûte de battance peut aussi se former, rendant la surface compacte.

En laissant les racines en place, la structure reste maintenue. Elles se décomposent lentement et se transforment en humus stable, tout en laissant derrière elles un maillage de micro-galeries. Ces canaux facilitent l’infiltration de l’eau, limitent le ruissellement et préparent un sol meuble pour les prochains semis, sans effort de bêche.

Un sol vivant qui travaille tout l’hiver pour le potager

Sous la surface, même autour de 5 degrés, vers de terre, bactéries et champignons mycorhiziens continuent leur activité. Les racines mortes deviennent leur garde-manger, riche en carbone et en éléments minéraux. Ce festin entretient un sol vivant, plus chaud, plus aéré, capable de fournir des nutriments facilement assimilables dès le retour de la douceur.

Les légumineuses comme haricots, pois ou fèves sont encore plus intéressantes. Leurs racines portent des nodosités remplies de bactéries fixatrices d’azote, véritable engrais naturel pour la culture suivante. Les conserver en terre revient à offrir gratuitement une fertilisation douce et progressive, tout en évitant des séances de bêchage épuisantes.

Adopter la méthode couper-laisser sans transformer le jardin en friche

Pour profiter de cette méthode "couper-laisser", nul besoin de laisser un champ de tiges sèches debout. Il suffit de couper chaque plante au niveau du collet avec un sécateur bien affûté, en laissant tout le système racinaire en terre. Les tiges et feuilles saines peuvent servir de paillage ou rejoindre le compost.

Couper la tige au ras du sol, sans tirer dessus.

Recouvrir la souche d’un paillis léger (feuilles mortes, paille, broyat).

Laisser l’hiver faire son œuvre jusqu’en mars ou avril.

Au printemps, replanter en décalant le plant de quelques centimètres.

Les seules vraies exceptions concernent les plantes fortement malades, comme un pied de tomate ravagé par le mildiou ou un chou atteint de hernie, dont racines et tiges doivent être retirées. Même en bacs ou en carrés potagers, cette approche reste possible en gardant un paillage modéré. Sur une simple planche laissée en test, beaucoup constatent ensuite un sol plus souple, plus facile à travailler et des récoltes nettement plus généreuses.