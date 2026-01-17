Potager en janvier : ce qu’il faut semer et planter malgré le gel pour ne pas perdre des semaines de récolte

On croit souvent que le potager s’endort complètement quand le jardin blanchit de givre. Le sol est dur, le vent pique le visage et l’on range les sachets de graines en attendant le printemps, de peur que tout gèle. Pourtant, refuser de toucher à la terre en plein mois de janvier fait perdre de précieuses semaines de récolte.

Ce cœur de l’hiver correspond à un moment charnière : les réserves d’automne baissent, les envies de verdure reviennent et les gelées restent fréquentes. Entre semis au chaud, fenêtres hors gel et protection des planches, plusieurs cultures peuvent déjà être lancées pour éviter le fameux creux de production. Tout se joue maintenant.

Préparer le potager de janvier quand il gèle encore

Avant de semer quoi que ce soit, il faut observer la météo et le terrain. Un sol gelé ou gorgé d’eau ne se travaille pas, sous peine de le tasser et d’étouffer les futures racines. Repérer les zones qui dégèlent vite, les murs exposés au sud ou le rebord d’une fenêtre très lumineux donne un premier aperçu de ce qui est possible.

Les jours où la terre reste impraticable, le travail se fait au chaud. Trier les sachets de graines, vérifier les dates de péremption et préparer terrines, godets et étiquettes évite les achats inutiles. Un nettoyage soigneux des barquettes et plaques de semis à l’eau savonneuse ou au vinaigre blanc limite aussi les maladies sur les jeunes plants.

Que semer au chaud en janvier malgré le gel

Les premiers semis sous abri se font à l’intérieur ou en serre chauffée, dans un terreau spécial semis fin et drainant. Laitues précoces comme Reine de Mai ou Appia, poireaux, oignons et persil démarrent bien entre 18 et 20°C. Les terrines sont ensuite placées derrière une fenêtre très lumineuse ou sous lampe horticole pour éviter que les jeunes tiges ne filent. Le persil gagne à tremper 24 heures dans l’eau tiède, tandis que les graines de laitue sont à peine recouvertes puis arrosées au vaporisateur, sans détremper le terreau.

En janvier, d’autres légumes peuvent aussi démarrer sous abri : salades d’hiver et radis roses en caissettes, poireaux précoces et oignons en terrines, aubergines, piments et poivrons réservés aux espaces très chauffés et lumineux.

Que planter dehors et comment protéger quand il gèle au potager

Dès que la terre n’est plus dure comme de la pierre et s’effrite entre les doigts, une fenêtre hors gel permet de planter l’ail et de semer les fèves en pleine terre. Les caïeux d’ail rose ou violet se placent pointe vers le haut, à 3 ou 4 centimètres de profondeur, de préférence sur petite butte en sol lourd. Les fèves, très robustes, se sèment dans les régions aux hivers doux ou modérés, à raison d’une graine tous les 15 cm environ, et enrichissent le sol en azote.

Pour limiter les dégâts du froid, tunnel nantais sur les rangs et châssis sur les salades offrent un abri efficace, complété par un voile d’hivernage posé sur paillage. En conservant aussi les pieds de choux coupés haut, avec une entaille en croix, on obtient en 4 à 6 semaines 3 à 4 petites repousses par pied.