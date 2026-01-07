Potager envahi : si cette plante aromatique se propage partout, surtout ne l'arrachez pas, faites plutôt ce geste

On la plante pour parfumer les mojitos et les tisanes, en se disant que ce petit coin d’aromatiques sera un plus pour le jardin. Un an ou deux plus tard, beaucoup de jardiniers découvrent que cette même menthe a filé partout entre les rangs, au point de nuire au rendement du potager. La plante alliée est devenue une vraie voisine encombrante, sans que l’on ait vu venir sa progression.

En plein cœur de l’hiver, quand le sol semble au repos, le constat tombe souvent : des tiges sèches marquent un tapis qui a gagné plus d’un mètre carré en une saison, jusqu’aux fraisiers et salades. Beaucoup pensent alors tout arracher pour repartir à zéro. Mauvaise piste… car un seul geste bien choisi permet de reprendre la main sans renoncer à cette menthe envahissante.

Quand la menthe envahissante étouffe vraiment le potager

Quand elle est plantée en pleine terre, la menthe se comporte comme une conquérante. Ses tiges souterraines, les fameux rhizomes, avancent rapidement dans toutes les directions. En une année, la touffe d’origine peut coloniser plus d’un mètre carré, en étouffant les jeunes légumes qui se trouvent sur son chemin. Au printemps, on voit alors surgir des pousses bien loin de l’emplacement prévu. Les signaux d’alerte sont faciles à repérer :

des pousses qui apparaissent bien au-delà de la touffe d’origine ;

des rhizomes qui traversent les allées et bordures ;

des jeunes pieds de menthe au milieu des rangs de légumes.

Dans un petit carré où chaque centimètre carré compte, cette concurrence est rude. La menthe capte l’eau, les nutriments et la lumière, laissant carottes, radis ou laitues chétifs. Surtout, le moindre fragment de racine oublié dans le sol peut redonner un nouveau pied la saison suivante, ce qui explique la réputation tenace de plante aromatique envahissante.

Arracher la menthe : le faux bon réflexe qui aggrave tout

Face à cette invasion, la réaction spontanée consiste souvent à tout arracher à la bêche ou à la main. Le problème, c’est que ces gestes cassent les rhizomes en une multitude de morceaux minuscules. Chacun devient alors un point de départ potentiel, prêt à repartir au moindre redoux. Au lieu d’éliminer la menthe, on la disperse dans tout le potager.

Le sol, fortement remué, se retrouve aéré au mauvais moment, ce qui favorise aussi la levée d’autres indésirables. L’année suivante, le jardinier ne voit plus une nappe compacte, mais une série de petits touffes disséminées qu’il devient encore plus difficile de contrôler. Cette guerre d’usure demande du temps et de l’énergie, pour un résultat décevant.

Le geste qui change tout : contenir la menthe et en profiter

Plutôt que d’éradiquer, l’idée est de déplacer la souche principale dans un contenant enterré. On déterre une motte large en évitant de trop casser les racines, on la replante dans un seau ou un grand pot percé, puis on enterre ce récipient en laissant dépasser dix centimètres au-dessus du sol.

Le rebord du pot freine les rhizomes qui voudraient s’échapper, et quelques coupes saisonnières suffisent alors à garder la plante en place. Cette menthe maîtrisée attire les pollinisateurs, fournit du feuillage pour paillage ou infusions anti-pucerons, et peut venir de variétés plus douces comme menthe chocolat ou pomme.