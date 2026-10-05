Potager : ne rangez pas vos graines, ce chou supporte le gel et peut encore être semé pour récolter jusqu'en décembre

En septembre, de nombreux jardiniers français se demandent s’il vaut encore la peine de semer le brocoli au potager. Entre variétés rustiques et premiers gels, jusqu’où peut-on pousser la saison ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Brassica oleracea var. italica 🌸 Nom courant brocoli 📏 Dimensions 40 à 80 cm x 50 à 60 cm ☀️ Exposition Soleil ; mi-ombre dans les régions chaudes ❄️ Rusticité -10 °C environ pour les variétés les plus rustiques 🍂 Feuillage Caduc

Les matinées se rafraîchissent, le potager se vide un peu, et la question revient : a‑t‑on raté le coche pour les choux d’hiver ? Beaucoup rangent déjà les sachets de graines alors que la terre reste tiède, surtout dans les jardins de ville ou de banlieue.

Bonne nouvelle : pour le brocoli, septembre reste une fenêtre tardive mais très intéressante. Ce chou aime les températures modérées et supporte les petites gelées ; en choisissant les bonnes variétés et en soignant le démarrage, il a donné de belles récoltes jusqu’en décembre dans bien des potagers. De quoi tenter, cette année, un dernier semis très gourmand.

Pourquoi semer le brocoli en septembre peut encore réussir

En septembre, le sol emmagasine encore la chaleur de l’été tandis que l’air se rafraîchit : exactement le climat que recherche le brocoli. Entre le semis et une petite tête prête à couper, il faut toutefois environ 10 à 12 semaines. Tout dépend alors de la date moyenne de votre premier gel et de la douceur de votre automne. Concrètement, selon la région, le semis de septembre n’offre pas les mêmes promesses :

Climat océanique doux ou méditerranéen abrité : petites pommes centrales et premiers jets à récolter entre novembre et décembre.

Climat intermédiaire (Centre, Île‑de‑France, vallées du Sud‑Ouest) : surtout bouquets secondaires et jeunes feuilles tendres avant les fortes gelées.

Climat froid ou en altitude : récolte de feuilles et de pousses, ou culture décalée en micropousses sur le rebord de fenêtre.

Les variétés de brocoli qui résistent vraiment au gel

Le secret, en semis tardif, reste le choix des variétés. Les brocolis annuels forment une grosse pomme unique et se montrent parfaits au printemps, mais manquent de temps s’ils ont été semés en septembre. À l’inverse, le brocoli à jets donne une petite tête centrale puis une nuée de rejets plus faciles à mener par temps froid.

Parmi les champions de l’automne, on retrouve des variétés anciennes comme ‘Waltham 29’, réputée rustique, ou les brocolis violets ‘Bordeaux’ et ‘Early Purple Sprouting’, très à l’aise sous les gelées. Les brocolis d’hiver ‘White Sprouting’ se sèment même jusqu’au début septembre et restent en place tout l’hiver pour offrir leurs jets dès la fin de saison.

Mode d’emploi express pour semer le brocoli en septembre

Pour ce dernier créneau, le semis en godets sous abri est le plus sûr. Remplissez des pots de 6 à 8 cm avec un terreau fin, déposez 2 graines à 1 à 2 cm de profondeur et maintenez entre 15 et 20 °C : la levée est apparue en 8 à 12 jours. Dès que les plants ont 3 ou 4 vraies feuilles, repiquez‑les à 40 à 60 cm en tous sens dans un sol enrichi en compost et paillez aussitôt.

Ensuite, il suffit de protéger ces jeunes choux. Arrosez régulièrement sans détremper, puis posez un filet anti‑insectes contre altises et piérides en surveillant les limaces. Dès que les nuits passent sous 3 à 4 °C, un tunnel ou un voile d’hivernage limite le gel. Récoltez les têtes compactes avant un froid marqué, en laissant 10 à 15 cm de tige pour déclencher les rejets secondaires.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Septembre est le bon moment pour semer ce légume très apprécié au potager»