Rosiers : ce geste d’hiver à faire avant fin janvier, sinon vous risquez d’anéantir votre floraison de printemps

Janvier, le jardin semble à l’arrêt, avec des rosiers réduits à des tiges nues qui ne laissent rien deviner de leurs futures fleurs. Pourtant, derrière cette apparente pause, quelque chose se joue en silence pour la saison prochaine, et un simple geste hivernal peut faire la différence entre quelques boutons timides et un massif couvert de roses.

Les rosiers entrent alors en repos végétatif : leur sève circule au ralenti, leurs tissus cicatrisent mieux et leur charpente apparaît clairement. Cette courte fenêtre, qui s’étend de janvier à février selon les régions, cache un geste précis à réaliser avant la fin du mois pour préparer une floraison abondante au printemps, au risque sinon de le regretter tout le reste de la saison.

Taille des rosiers en janvier : le geste qui change tout

En plein hiver, les rosiers sont en période de dormance : ils stockent leurs réserves et supportent bien les coupes, car les plaies cicatrisent plus facilement. Pratiquer une taille des rosiers en janvier permet de concentrer l’énergie sur les rameaux les plus vigoureux, de limiter les maladies et de stimuler l’apparition de jeunes tiges très florifères, qui porteront les bouquets de printemps.

Pour les rosiers grimpants déjà installés, l’expert jardin Paul Parker conseille d’intervenir dès l’hiver : "Si vous avez un rosier grimpant dans votre jardin, c'est le moment idéal pour lui donner une taille sévère. Tailler vos rosiers grimpants en janvier, pendant que la plante est en dormance, aidera à façonner son port et à la préparer à une floraison abondante cet été", a expliqué Paul Parker au site Express. Il insiste aussi sur la patience à avoir avec les jeunes sujets : "Il est important de ne pas tailler les rosiers grimpants pendant deux ans après la plantation, pour leur donner les meilleures chances de s'installer".

Comment tailler vos rosiers avant la fin du mois

Avant de sortir le sécateur, il faut choisir une journée hors gel et un temps sec, condition indispensable pour ne pas fragiliser les plaies. Le sécateur doit être bien affûté et désinfecté, afin d’éviter de transmettre des maladies d’un pied à l’autre. En régions douces, on peut commencer cette taille dès la fin janvier, tandis que dans les zones plus froides on se limite d’abord au nettoyage et l’on rabat plus court une fois les fortes gelées passées.

Une fois ces prérequis réunis, la taille se déroule en quelques étapes simples qui transforment la silhouette du rosier sans la brutaliser :

supprimer bois mort, branches malades ou cassées et rameaux qui se croisent ;

garder trois à sept charpentières vigoureuses, orientées vers l’extérieur ;

raccourcir les rameaux en biseau cinq à dix millimètres au-dessus d’un œil tourné vers l’extérieur ;

désinfecter le sécateur entre chaque rosier.

Adapter la taille de janvier à vos rosiers

Sur les rosiers buissons, on garde trois à sept charpentières et on les rabat à trois à cinq yeux, soit quinze à trente centimètres. Après la taille, on protège les coupes avec un mastic, traite à la bouillie bordelaise et apporte fumier décomposé au pied.