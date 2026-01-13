Rosiers malades au printemps ? Cette taille de janvier méconnue les protège vraiment, mais personne n’ose la faire

En plein cœur de l’hiver, quand la pelouse croque sous le givre et que les massifs semblent figés, la plupart des jardiniers remisent leurs outils en attendant le printemps. Par habitude, beaucoup réservent la grosse taille des rosiers à la fin des gelées ou à la traditionnelle Sainte-Catherine, laissant les arbustes tranquilles pendant des semaines.

Ce repos total n’est pourtant pas idéal pour leur santé. Une intervention discrète, une taille des rosiers en janvier très légère, reste largement méconnue alors qu’elle protège réellement les plantes. Elle casse le cycle des maladies fongiques et limite le recours aux traitements, à condition de respecter quelques règles simples de météo et de geste.

Pourquoi cette taille d’hiver protège vraiment les rosiers

L’hiver ne met pas tout le monde en veille : les spores de rouille, d’oïdium et de tache noire (marsonia) passent la mauvaise saison dans les feuilles mortes, au pied des rosiers, mais aussi dans le bois mort ou abîmé. Laisser ces débris en place revient à offrir un refuge idéal à ces pathogènes, prêts à se réveiller dès les premiers redoux.

La taille légère de janvier a un objectif sanitaire, pas esthétique. Elle consiste à aérer le cœur de l’arbuste en supprimant brindilles chétives, tiges noircies et branches qui se croisent, zones où l’humidité stagne. On n’abaisse pas la hauteur du rosier comme en mars : on se contente d’assainir la structure pour éviter de déclencher une montée de sève précoce.

Choisir le bon créneau : météo et repos végétatif

Cette opération ne se fait jamais en période de gel ni quand un épisode de froid intense est annoncé dans les 48 heures. Le froid sur une plaie fraîche peut brûler le bois et faire dépérir la branche bien plus bas. L’idéal reste un créneau de quelques jours secs, avec des températures positives, si possible au-dessus de 5 °C, après vérification de la météo.

En plein repos végétatif, sans feuillage pour gêner la vue, la charpente du rosier apparaît clairement. Ce moment permet de repérer d’un coup d’œil le bois mort, les parties malades ou les rameaux mal orientés. Selon le climat local, certains jardiniers interviennent début janvier, d’autres profitent plutôt d’un redoux de fin de mois.

Geste par geste : réussir la taille d’assainissement

Tout commence par un sécateur affûté, propre et désinfecté à l’alcool à 90° avant de commencer, puis entre chaque rosier. Les coupes doivent être nettes, jamais écrasées. Sur chaque pied, on se concentre sur quelques types de branches et de débris à éliminer :

le bois mort, brun foncé, sec et cassant ;

le bois malade, avec chancres, boursouflures ou taches suspectes ;

les branches qui se croisent, en gardant la plus vigoureuse et tournée vers l’extérieur ;

les tiges grêles dirigées vers le centre et les cynorhodons secs ;

toutes les feuilles mortes encore accrochées ou au sol.

Après la taille, il faut ramasser impérativement feuilles et rameaux, puis les évacuer ou les brûler au lieu de les laisser en paillage, car ils hébergent souvent des germes. Quelques mois plus tard, les rosiers se montrent nettement plus résistants, avec moins de taches et moins besoin de bouillie bordelaise ou de soufre. Un petit tour de sécateur en janvier devient alors un investissement pour un jardin plus sain et plus florifère tout au long de la belle saison.