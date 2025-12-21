Sans cette astuce toute simple dans votre jardin, grenouilles et crapauds ne passeront pas l'hiver

En plein hiver, le jardin paraît figé, les branches nues, les mares parfois gelées. On croit que les petites silhouettes ont simplement disparu. Dans les petits jardins sans bassin, on imagine que les grenouilles et crapauds sauront se débrouiller. Ce n'est pas toujours le cas pour la biodiversité locale.

Pour ces amphibiens à peau perméable, le danger n'arrive pas seulement avec les fortes gelées. Lors d'un hiver sec, quand la pluie se fait rare et que les sols de jardin se drainent vite, le risque reste la déshydratation. Sans abri humide, beaucoup ne passent pas la saison. Une simple soucoupe enterrée peut pourtant tout changer, de façon secrète.

Froid sec : un piège pour grenouilles et crapauds

En hiver, les périodes de froid clair avec peu de pluie durcissent la terre sans offrir d'humidité durable. Or les grenouilles et crapauds respirent et boivent par leur peau, qui se dessèche vite. Sans mare, sans fossé ni tas de feuilles oublié dans un coin, ils n'ont plus de refuge pour garder un peu de fraîcheur.

Dans les petits jardins, sur une terrasse ou au pied d'un massif, ces batraciens fouillent chaque recoin. Quelques centimètres de profondeur suffisent si l'endroit reste frais, sombre et humide. Ils cherchent une cachette stable, à l'abri des prédateurs et du vent sec. Quand jardins et haies sont trop nettoyés, ces micro-abris disparaissent et la survie hivernale devient bien plus aléatoire.

La soucoupe enterrée, mini-marais de survie

Le principe est simple. On prend une soucoupe en terre cuite ou en plastique, d'environ 20 à 30 cm de diamètre, et on l'enterre au ras du sol. Le fond reçoit 2 à 3 cm de feuilles mortes humidifiées, recouvertes d'une poignée supplémentaire. Ce mini-marais retient l'eau, crée un réservoir d'humidité et forme un microclimat au cœur du jardin paysager.

Ce bricolage imite les lisières humides où l'eau et la matière organique s'accumulent. Sous les feuilles, la température varie moins, l'air reste saturé et la peau des amphibiens ne se dessèche plus. Grenouilles, crapauds et tritons peuvent s'y glisser pour attendre les beaux jours. Sans ce refuge dans un jardin sans mare, beaucoup succombent au froid sec ou au manque d'eau.

Installer et entretenir ce refuge d'hiver

L'emplacement compte autant que l'astuce. Idéalement, la soucoupe enterrée se niche sous un massif touffu, à l'ombre d'un arbuste ou dans une pelouse peu fréquentée. Mieux vaut éviter le plein soleil et les zones inondables. Les feuilles utilisées ne doivent pas provenir de végétaux traités, afin de ne pas exposer la faune aux produits chimiques.

Une fois la zone installée, l'entretien reste minime. Un coup d'œil tous les dix jours suffit ; si les feuilles semblent sèches, on ajoute un petit verre d'eau, environ 100 ml, pour réhumidifier le fond. On peut déposer un peu de mousse ou quelques morceaux d'écorce pour créer des abris à carabes et insectes. Traces sur la terre, mouvements furtifs au crépuscule puis plus de batraciens et moins de limaces au printemps signalent le succès de ce refuge discret.