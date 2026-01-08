Si votre potager est ravagé par les taupinières, cette petite boîte en métal va tout changer sans un produit chimique

Un matin, vous ouvrez la porte du jardin et votre potager ressemble à un terrain bombardé : partout, des taupinières ont soulevé les planches et les rangs de carottes. L'hiver ou le début du printemps n'y changent rien, les taupes continuent de creuser sous vos légumes. Vous avez rangé les poisons au placard, mais l'idée de passer la saison à reboucher des monticules ne vous enchante pas.

Car la taupe d'Europe circule entre 15 et 30 cm de profondeur pour chasser vers de terre et larves, aérant la terre tout en bousculant vos cultures. Utile au sol, gênante pour les racines, cela pose un casse-tête : en France, les produits chimiques toxiques contre les taupes sont restreints, et les pièges cruels rebutent les jardiniers. Une simple canette anti-taupes, récupérée au fond du bac de tri, peut pourtant changer la donne.

Taupinières au potager : comprendre l'animal avant d'agir

Les taupes ne mangent ni vos carottes ni vos tomates, mais leurs galeries dénudent ou sectionnent les racines, affaiblissent les jeunes plants et rendent les semis irréguliers. Dans le même temps, elles limitent des insectes et remontent une terre fine, légère, parfaite pour remplir les jardinières. "La taupe est un animal très mignon, très utile même", rappelle le jardinier Jean-Paul Imbault, interrogé par France Bleu.

Dans un coin du jardin, vous pouvez récupérer la terre des taupinières pour vos pots de géraniums, et accepter sa présence. Autour du potager toutefois, les monticules répétés créent un champ de mines, où chaque passage de bêche rencontre une galerie. Avec l'interdiction de nombreux produits toxiques et les risques pour la faune utile, beaucoup de jardiniers se tournent vers des solutions mécaniques et sonores plutôt que chimiques.

Canette anti-taupes : quand le bruit remplace les produits chimiques

La taupe voit très mal mais perçoit la moindre vibration du sol. "La taupe est presque aveugle, mais son ouïe est ultra développée", explique Jean-Paul Imbault. Il conseille des dispositifs sonores à base de bouteilles qui vibrent au vent pour l'inciter à déménager, plus doux que les fumigènes en vente. Plutôt qu'un chiffon imbibé de liquide vaisselle ou d'autres produits, certains jardiniers privilégient un carillon en métal réalisé avec de la récupération.

Le principe est simple : transformer une canette en aluminium en carillon qui transmet ses vibrations jusque dans les galeries. Percez un petit trou sur le dessus, passez une ficelle, puis nouez la canette au sommet d'un piquet en bois ou en métal planté sur au moins 30 cm de profondeur. Placez un piquet tous les 2 à 3 mètres dans les zones actives : au moindre souffle, le métal tinte, la tige vibre et ce vacarme souterrain pousse les taupes à fuir le secteur.

Où installer vos canettes au potager et comment renforcer la protection

Placez vos piquets près des premières galeries et des bordures, en tenant compte du vent dominant : sur une grande parcelle, quelques lignes espacées de 2 à 3 mètres suffisent. En complément, "les bulbes de narcisse sont toxiques, les taupes évitent donc probablement leurs racines", explique le site Garden World ; une simple bordure fleurie renforce la protection tout en restant sans produit chimique.