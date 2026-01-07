Spathiphyllum : ce détail d’arrosage en hiver fait la différence entre plante splendide et feuilles marron

Dans beaucoup d'appartements français, une même silhouette verte s'impose cet hiver sur les rebords de fenêtres : celle du spathiphyllum, aussi appelé fleur de lune ou lys de la paix. Plante tropicale à bractées blanches élégantes, elle semble ne pas se soucier des journées courtes ni de la grisaille. Pendant que d'autres végétaux rentrent en pause, elle reste brillante, dressée, parfois même en fleurs. Au point que jardineries, supermarchés et réseaux sociaux en ont fait la plante du moment.

Si tout le monde la veut chez soi en janvier, ce n'est pas seulement pour son look. Cette plante d'intérieur supporte la lumière tamisée, déteste le soleil direct et apprécie les températures de salon autour de 17 à 22 °C, exactement les conditions de nos pièces chauffées. Mais un détail méconnu de son comportement hivernal explique autant son succès que les déceptions de ceux qui la voient brunir : sa manière très particulière de gérer l'eau.

Pourquoi le spathiphyllum cartonne en plein hiver

Originaire des forêts chaudes et humides d'Amérique du Sud et de Malaisie, le spathiphyllum vit chez nous uniquement en intérieur. Son feuillage vert brillant reste persistant, et ses grandes spathes blanches peuvent apparaître même quand la lumière baisse. Résultat : une plante d'intérieur qui fleurit en hiver, très recherchée en déco.

Autre raison de cet engouement : son rôle de plante dépolluante. Avec ses larges feuilles, la fleur de lune aide à capter une partie des composés issus des meubles ou produits ménagers et rend l'air plus agréable. En plein hiver, lorsque l'on aère moins et que le chauffage tourne, cet atout compte énormément.

Le détail méconnu : son arrosage hivernal

En réalité, cette star de l'hiver boit beaucoup moins qu'on ne le pense quand les jours raccourcissent. Avec la baisse de lumière et des températures légèrement plus fraîches, sa croissance ralentit et le terreau met plus de temps à sécher. Si l'on garde le rythme d'été, deux ou trois arrosages hebdomadaires, les racines finissent vite asphyxiées, les feuilles se ramollissent puis brunissent sur les bords.

La clé de l'arrosage du spathiphyllum en hiver, c'est de regarder la terre, pas le calendrier. On enfonce un doigt sur 2 ou 3 cm : si le substrat est encore frais, on attend. Dans un salon tempéré, beaucoup de plantes se contentent alors d'un arrosage toutes les deux à trois semaines, avec eau à température ambiante et soucoupe toujours vidée quelques minutes après.

L'emplacement idéal pour une fleur de lune au top

Pour que l'entretien du spathiphyllum en hiver reste presque sans effort, l'emplacement joue autant que l'eau. La plante aime une lumière douce, près d'une fenêtre à l'est ou au nord, mais sans soleil direct ni courant d'air. "Il vaut mieux ne pas laisser les spathiphyllums près des portes extérieures ou des fenêtres car ces plantes ne supportent pas les conditions exposées", a expliqué Craig Wilson, fondateur de Gardeners Dream, cité par le Mirror.

Un pot percé, un terreau drainant avec billes d'argile au fond, un dépoussiérage régulier des feuilles et une brumisation légère suffisent ensuite à la garder vigoureuse. De quoi profiter tout l'hiver d'un coin de verdure lumineux et apaisant.