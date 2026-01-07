Taupes dans le jardin : cet objet en verre que tout le monde a chez lui a tout réglé en 24 h

Les taupinières avaient envahi son potager, les rangs de salades ressemblaient à un champ de bataille. "Je n’en pouvais plus des taupes", raconte un jardinier cité par Peaches. Comme beaucoup, il avait essayé gadgets à ultrasons, pièges et granulés sans grand succès. C’est une simple bouteille en verre anti-taupes, récupérée au fond d’une cave, qui a finalement changé la donne dans son jardin.

Dans de nombreux potagers français, la scène est identique : monticules de terre fraîche, racines soulevées, pelouse difficile à tondre. Les taupes raffolent de ces sols riches en vers, très bien entretenus. L’idée qu’une simple bouteille en verre puisse calmer tout cela surprend.

Pourquoi les taupes adorent nos jardins bien entretenus

Si les taupes se plaisent autant sous nos cultures, c’est que le potager réunit tout ce qu’elles recherchent : sol meuble, nourriture abondante, humidité régulière. Sous la surface, elles creusent des réseaux de galeries qui déracinent jeunes plants et bulbes. Les taupinières se succèdent, la terre semble flotter, et les récoltes finissent par diminuer sans que l’on comprenne toujours pourquoi.

Face à ce chaos, beaucoup se tournent vers pièges, fumigènes ou répulsifs chimiques. Ces solutions coûtent cher, déplacent souvent le problème et peuvent nuire à la faune utile comme les vers de terre ou les hérissons. D’où l’intérêt d’une astuce de grand-mère, économique et réversible, qui se contente d’utiliser des bouteilles déjà présentes à la maison.

La bouteille en verre anti-taupes, une sentinelle discrète

Le principe de la bouteille en verre anti-taupes repose sur le vent et les vibrations. On choisit des bouteilles en verre épais, type vin ou bière, de 70 cl, 75 cl ou 1 l, propres et sans bouchon. Plantées goulot vers le haut, parfois inclinées à 45 degrés, elles restent semi-enterrées. Au moindre souffle, l’air s’engouffre, produit un léger sifflement, et le verre transmet ces ondes sonores dans le sol comme une caisse de résonance.

Les taupes, très sensibles aux vibrations, perçoivent ces bruits sourds comme un danger ou un sol instable. Elles préfèrent alors abandonner les galeries de taupes proches pour aller creuser plus loin. Pour couvrir un potager, les bouteilles se placent tous les 2 à 3 mètres, de préférence sur les galeries fraîches repérées sous les taupinières. On enfonce la bouteille jusqu’à la moitié environ en laissant dépasser 5 à 10 cm pour que le vent circule bien, même en plein hiver.

Résultats, ajustements et compléments naturels

Les retours de terrain évoquent une baisse nette des taupinières en quelques semaines dans les zones équipées. Des jardiniers constatent même une accalmie rapide autour des bouteilles lorsque les vents se lèvent. La méthode demande surtout de vérifier les emplacements et de déplacer ou ajouter une bouteille en cas de reprise.

L’intérêt, c’est que cette astuce reste douce pour l’écosystème du jardin. Aucun produit chimique, aucune mise à mort : la taupe part d’elle-même, tandis que hérissons, vers de terre et pollinisateurs continuent leur travail. On peut compléter le dispositif avec quelques plantes réputées dérangeantes pour les taupes, comme l’euphorbe épurge, la fritillaire impériale, l’ail ou l’oignon, voire du marc de café ou du purin d’ortie dans certaines galeries.