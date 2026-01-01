Vacances en France : cette île du Var où arriver en voiture est très mal vu peut vite tourner à la galère

Vous imaginez arriver en voiture jusqu'à la porte de votre hôtel, coffre ouvert sur les valises et climatisation à fond ? Dans une certaine ville de vacances du sud de la France, c'est tout l'inverse : votre véhicule est stoppé net, condamné à rester sur un parking bondé pendant que, de l'autre côté de l'eau, personne n'en veut.

En 2026, beaucoup de voyageurs cherchent des vacances plus calmes et moins polluantes, quitte à laisser les clés du véhicule de côté. Sur une île du Var classée en cœur de parc national, cette idée est devenue une règle stricte : à Porquerolles, la voiture est proscrite et l'on se déplace à pied ou à vélo. De quoi bousculer vos habitudes.

Porquerolles : l'île du Var où la voiture est interdite

Située au large d'Hyères, l'île de Porquerolles appartient aux îles d'Hyères et au Parc national de Port‑Cros. Depuis 1985, les véhicules des visiteurs y sont interdits : aucune voiture de tourisme ne peut monter sur le bateau. Seuls quelques engins de service, tracteurs, secours ou voirie continuent de circuler sur ce bout de terre d'une douzaine de kilomètres de long.

Cette fermeté tient à la fragilité de l'écosystème méditerranéen et au statut de parc national. Sans trafic routier ni bitume sur une grande partie de l'île, la flore et la faune restent moins perturbées. L'absence de pots d'échappement réduit aussi les risques d'incendie l'été et la pollution sonore, dans un lieu où l'accès est limité à environ 6 000 visiteurs par jour.

Où garer sa voiture avant Porquerolles pour éviter la galère

Pour l'automobiliste, le mur apparaît à la pointe de la presqu'île de Giens, à l'embarcadère de la Tour Fondue. La route s'arrête là : il faut abandonner son véhicule dans les parkings payants voisins, très demandés en été, pour un budget d'environ 9 à 18 € par jour. Les navettes maritimes, elles, n'acceptent que les passagers et leurs bagages.

Pour réduire la note, certains choisissent La Londe‑les‑Maures et le port Miramar, où un parking gratuit se trouve près de l'embarquement saisonnier vers l'île. D'autres laissent carrément la voiture chez eux et rejoignent Giens en train, bus ou covoiturage. Dans tous les cas, il faut prévoir dans le budget le stationnement éventuel, la traversée et la location de vélo sur place.

Se déplacer à Porquerolles sans voiture : ce qui vous attend vraiment

À l'arrivée à Porquerolles sans voiture, le ton est donné : aucun taxi ni navette climatisée ne vous attend sur le quai. Il faut tirer les valises jusqu'au village ou à l'hébergement, parfois avec enfants et poussette. Sur cette île longue d'environ 12 km, comptant plus de 50 km de sentiers, le vélo domine : VTT classiques et modèles à assistance électrique se louent juste en face du port.

Pour profiter vraiment de ce décor sans voitures, mieux vaut accepter quelques efforts. Les plages les plus éloignées, comme Notre‑Dame, demandent facilement trois quarts d'heure de marche depuis le village, contre une vingtaine de minutes à vélo. Familles avec jeunes enfants, seniors ou voyageurs peu sportifs gagnent à réserver des vélos à assistance électrique et un logement proche du port, pour limiter les trajets sous le soleil.