Vos poules ne pondent plus ? ce changement discret au poulailler évite la pénurie d'œufs tout l'hiver

Quand les boîtes d'œufs se raréfient au supermarché et que vos pondoirs restent désespérément vides, la question tombe : pourquoi vos poules ne pondent plus en hiver alors qu'elles se portaient bien tout l'été ?

La baisse de ponte est un réflexe naturel : journées plus courtes, froid plus vif, l'organisme des poules ralentit pour épargner ses réserves. Pourtant, en jouant finement sur la lumière, l'alimentation et l'isolation du poulailler, vous pouvez maintenir quelques œufs réguliers.

Pourquoi les poules ne pondent plus en hiver

Les sources concordent : les poules ont besoin d'environ 14 à 16 heures de lumière par jour pour rester en ponte. Quand les jours raccourcissent, leur cycle biologique se cale sur l'obscurité et la production chute mécaniquement.

Dès que le thermomètre passe sous les 10 °C, les poules se mettent en mode économies d'énergie et priorisent la chaleur corporelle plutôt que les œufs. Le froid, l'humidité et les courants d'air fragilisent aussi leur santé, ce qui ralentit encore la ponte.

Lumière et nourriture : relancer doucement la ponte

Pour compenser l'hiver, beaucoup d'éleveurs installent une ampoule LED dans le poulailler et la programment avec une minuterie. L'idée est de compléter la journée naturelle pour atteindre ces 14 à 16 heures de clarté, avec un allumage et une extinction progressifs.

En parallèle, la ration doit suivre : en hiver, les poules dépensent davantage d'énergie et apprécient des graines plus riches, comme le maïs concassé, les céréales variées, quelques vers séchés ou graines oléagineuses, sans oublier un apport régulier en calcium avec des coquilles d'huîtres broyées.

Ce que font certains éleveurs pour garder un poulailler efficace

Dans les élevages professionnels, l'accent est aussi mis sur des bâtiments secs, lumineux et bien pensés, avec ventilation naturelle, sols en caillebotis et jardins d'hiver qui offrent davantage de surface protégée aux poules.

