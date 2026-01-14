Vous avez jusqu’à fin janvier pour planter cette fleur résistante à -15 °C et profiter d’un été fleuri au jardin

En plein cœur de janvier, le jardin semble figé et l'on se demande quoi planter sans tout voir griller au premier coup de froid. Beaucoup remettent les plantations à plus tard, de peur de se tromper de moment. Pourtant, une fenêtre idéale s'ouvre maintenant pour préparer un décor fleuri qui tiendra jusqu'au cœur de l'été.

Car ce n'est pas seulement la température qui compte, mais le calendrier de développement des plantes. De nombreux bourgeons floraux se forment dès l'automne précédent et attendent, protégés du gel, de pouvoir repartir au printemps. Choisir la bonne espèce au bon moment permet d'éviter les massifs décevants en été. Une petite vivace rustique coche justement toutes les cases.

Janvier, un mois clé pour préparer la floraison d'été

Sous un sol qui paraît froid, la vie continue quand même. Les racines des plantes déjà installées s'allongent doucement, pendant que les parties aériennes restent au repos. Les futurs bourgeons floraux se sont souvent formés à l'automne et patientent juste sous les anciennes tiges sèches. Si l'on taille ou nettoie trop sévèrement en plein hiver, ces bourgeons se retrouvent exposés au gel et une partie de la floraison estivale peut disparaître.

Pour les nouvelles plantations, le timing joue donc un rôle majeur. Planter vers la fin janvier, tant que le sol n'est pas complètement figé, laisse le temps aux racines de s'installer avant le redémarrage de fin d'hiver. Attendre le printemps entraîne souvent une floraison décalée, voire moins généreuse. Parmi les plantes capables de supporter ces conditions sans broncher, une championne se distingue : la modeste pensée, du genre Viola.

Pensées : la plante rustique à planter avant fin janvier

Ces petites plantes saisonnières supportent sans problème des températures proches de -15 °C. Une fois en place, elles commencent souvent à fleurir dès la fin de l'hiver, parfois dès le mois de février, puis prolongent le spectacle jusqu'au début de l'été. Leur atout majeur tient à cette continuité : elles colorent un jardin encore endormi, puis assurent la transition avant l'installation des plantes estivales plus gourmandes en chaleur.

Les pensées demandent peu de soins. Un sol bien drainé, un emplacement lumineux et un arrosage modéré suffisent pour qu'elles se maintiennent tout l'hiver. En retirant régulièrement les fleurs fanées, on stimule l'apparition de nouveaux boutons et la floraison s'étire sur plusieurs mois. Elles s'utilisent aussi bien en bordure de massif qu'en jardinières ou en pots, ce qui les rend idéales pour les petits jardins et les balcons urbains.

Que faire maintenant et si le sol est gelé

Lorsque la terre n'est ni détrempée ni gelée, on peut installer les pensées en pleine terre ou en bac, puis arroser légèrement pour aider les racines à se fixer. En période de froid intense, mieux vaut patienter plutôt que de travailler le sol ; tant que le risque de gelées tardives persiste, les bourgeons gagnent à rester protégés.

Si le sol reste gelé, les primevères servent de plan B fiable : très résistantes au froid, elles colorent vite le jardin dès la fin de l'hiver.