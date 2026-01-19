Ce dessert raisins-amandes ultra simple transforme votre maison en pâtisserie, à tester avant les grands froids

Quand le froid tombe et que la lumière se fait timide, on a soudain envie d’ouvrir le four juste pour réchauffer la maison. On imagine déjà une odeur de beurre doré et d’amandes grillées qui traverse la cuisine jusqu’au salon. Reste à trouver la douceur qui va avec ce décor.

La bonne surprise, c’est cette recette de carrés fondants aux raisins et amandes, prête avec des ingrédients du placard et sans robot. Une base moelleuse accueille le croquant des amandes et les éclats sucrés des raisins secs. En sortant du four, ces carrés embaument la maison et transforment un simple goûter en parenthèse d’hiver.

Les ingrédients pour des carrés fondants raisins-amandes ultra simples

Bonne nouvelle, tout se prépare avec des produits que l’on a souvent déjà. Farine, sucre, beurre, œufs, raisins secs et amandes suffisent, plus un peu de levure. Un beurre de qualité et des œufs bien jaunes apportent une pâte plus fondante et une belle couleur dorée pour quatre à six parts.

150 g de farine T55 ou T65

120 g de sucre de canne blond

100 g de beurre doux ou demi-sel

3 œufs entiers

80 g de raisins secs blonds ou bruns

60 g d’amandes entières ou effilées

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel si le beurre est doux

Préparation des carrés fondants aux raisins et amandes qui parfument la maison

On commence par faire gonfler les raisins une quinzaine de minutes dans un bol d’eau tiède ou de thé Earl Grey pour les rendre juteux et tendres. Pendant ce temps, on torréfie les amandes quelques minutes à la poêle, à sec, avant de les concasser et de les laisser refroidir. Le four préchauffe à 180 °C et le moule est beurré ou tapissé de papier cuisson.

Dans un grand saladier, on bat les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Le beurre fondu, bien refroidi, est ajouté petit à petit pour ne pas cuire les œufs. On incorpore ensuite la farine tamisée avec la levure et le sel, puis les raisins égouttés et les amandes. La pâte est versée dans un moule carré ou rectangulaire, lissée, puis cuite environ 25 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que la lame d’un couteau ressorte sèche mais encore légèrement humide au centre.

Astuces, variantes et conservation de ces carrés fondants raisins-amandes

Pour un résultat vraiment fondant, mieux vaut sortir les carrés dès que le centre reste légèrement humide et les laisser tiédir avant de les couper. La base beurrée supporte très bien les variations. Une cuillère à café de cannelle ou de mélange pour pain d’épices, quelques canneberges ou figues séchées à la place d’une partie des raisins, quelques pépites de chocolat noir ou des zestes de citron ou d’orange changent le parfum sans compliquer la recette.

Une fois froids, les carrés se conservent trois à quatre jours à température ambiante dans une boîte en métal hermétique, loin de l’air qui les dessèche. Le réfrigérateur n’est pas idéal car le beurre fige et la pâte durcit. Un court passage au micro-ondes ou au grille-pain redonne tout leur fondant originel.