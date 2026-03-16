Mes amis ne commandent plus jamais de bière depuis que je prépare ce cocktail de mars : 5 ingrédients suffisent

À la maison, mes apéros de mars ont changé : la bière reste au frais quand ce verre rose arrive sur la table. Quel est ce cocktail Paloma au pamplemousse rose, prêt en cinq ingrédients, qui fait l’unanimité ?

Sur ma table d’apéro, une chose a changé : la bière ne sort presque plus du frigo. Depuis quelques semaines, mes amis lèvent tous le même verre rose pâle, pétillant, avec une petite amertume qui donne envie d’y revenir. Pas de shaker ni de recette compliquée, juste un long drink léger qui a discrètement pris la place de leur demi habituel.

Le secret tient dans une revisite très simple d’un cocktail Paloma, ce mélange mexicain à base de tequila et d’agrumes. Version mars, il s’appuie sur le pamplemousse rose au meilleur de sa saison, pour un résultat ultra frais, peu sucré et facile à préparer pour tout le monde en même temps. Tout se joue dans cinq ingrédients bien choisis.

Une Paloma de mars, fraîche et amère comme une bonne bière

Au lieu d’une mousse de bière, on a un verre long, juteux et pétillant. La Paloma marie tequila, pamplemousse, un trait d’acidité et des bulles ; ici, l’idée reste la même, avec un profil taillé pour l’apéritif de printemps. L’acidité du citron vert réveille le jus, l’amertume élégante du pamplemousse rappelle celle d’une IPA légère, et la bouche reste nette, sans lourdeur sucrée.

En mars-avril, la variété Star Ruby offre un jus très juteux et aromatique, avec cette amertume souple quand le fruit est bien mûr. Pressé au dernier moment, il donne un parfum éclatant et une texture plus vive qu’un jus en bouteille. Le verre désaltère vraiment, accompagne les grignotages salés et finit par convaincre même les irréductibles de la pinte.

La recette de la Paloma de mars en cinq ingrédients

Pour environ quatre verres servis en pichet, la liste d’ingrédients reste étonnamment courte :

200 ml de tequila 100 % agave blanco

400 ml de jus de pamplemousse rose fraîchement pressé (idéalement Star Ruby, soit environ 3 à 4 fruits)

fraîchement pressé (idéalement Star Ruby, soit environ 3 à 4 fruits) 40 ml de jus de citron vert (environ 2 citrons verts)

30 ml de sirop d’agave

300 à 400 ml d’eau pétillante bien froide

La tequila 100 % agave blanco apporte une base nette, sans goût boisé qui dominerait les agrumes. Le jus de pamplemousse pressé minute donne le cœur du cocktail, plus vivant et parfumé. Le citron vert apporte le peps, le sirop d’agave adoucit juste ce qu’il faut l’amertume, mieux vaut en mettre peu puis ajuster. L’eau pétillante glacée allonge le tout et donne l’esprit apéro ; un liseré de sel sur le bord du verre reste optionnel.

Préparation express et variantes, de la version sèche au mocktail

Côté matériel, il suffit de verres highball, d’un presse-agrumes, d’une cuillère et de beaucoup de glaçons. Presser le pamplemousse au dernier moment, puis mélanger dans un pichet la tequila, le jus de pamplemousse, le jus de citron vert et le sirop d’agave. Remuer pour homogénéiser, remplir de glaçons, puis allonger avec l’eau pétillante bien froide juste avant de servir. Un dernier tour de cuillère en douceur, une rondelle de pamplemousse, et c’est prêt.

Cette base se décline facilement : pour un mocktail, remplacer la tequila par un kombucha nature, qui garde un côté adulte et légèrement mordant. Pour une version plus sèche, réduire le sirop d’agave à 10 à 15 ml et augmenter un peu le pamplemousse, parfaite avec chips de maïs, salsa, tacos de poisson, crevettes au citron vert, olives ou fromages frais. Envie de légèreté maximale ? Augmenter encore l’eau pétillante pour une version façon spritz, très longue et ultra désaltérante.