Spritz Aperol : arrêtez de le doser au hasard, cette règle en 3 chiffres évite les apéros ratés

Un soir trop amer, le lendemain trop plat : votre spritz change de visage à chaque apéro. Une règle en trois chiffres, validée par les pros, promet enfin un résultat net et constant.

Un spritz réussi, ce n’est pas un verre orange vaguement pétillant que l’on remplit « au feeling ». Un soir il est trop amer, le suivant trop sucré, le troisième complètement noyé par l’eau gazeuse. Sans repère clair, chaque tournée devient une loterie, même avec les mêmes bouteilles.

Les barmans, eux, s’appuient sur une règle ultra simple pour servir toujours le même apéritif orangé, qu’il s’agisse d’une terrasse à Venise ou d’un salon un vendredi soir. Trois chiffres, toujours dans le même ordre, qui transforment définitivement la façon de doser son spritz.

Spritz Aperol : comment la règle 3-2-1 fixe une fois pour toutes les proportions

La recette officielle de l’Aperol Spritz repose sur le ratio 3-2-1 : 3 parts de prosecco, 2 parts d’Aperol, 1 part d’eau gazeuse. Sur un verre standard, cela tourne autour de 75 ml de prosecco, 50 ml d’Aperol et 25 ml d’eau pétillante, toujours dans cet ordre de grandeur.

À la maison, le calcul le plus pratique reste 90 ml de prosecco brut bien frais, 60 ml d’Aperol et 30 ml d’eau gazeuse. Les 3 parts assurent la structure et les bulles, les 2 parts apportent la couleur orangée et l’amertume douce, la dernière part allonge le tout sans transformer le cocktail en limonade.

Les bons gestes pour un dosage de spritz inratable

Le contenant joue un rôle énorme. Un grand verre ballon ou un large verre à vin, rempli de 5 à 6 gros glaçons, limite la fonte rapide et garde les arômes. On vise un volume final d’environ 200 à 220 ml dans le verre, pas un bocal surdimensionné impossible à finir avant que les bulles disparaissent.

Le geste idéal commence par du prosecco bien froid, déjà versé sur la glace, puis l’Aperol, enfin l’eau gazeuse. Un seul tour de cuillère suffit pour mélanger sans casser l’effervescence. Avec un doseur type jigger gradué à 30 ml, les 90-60-30 ml deviennent automatiques et chaque verre garde exactement le même équilibre.

Ajuster le caractère sans casser le 3-2-1

Pour un spritz qui paraît plus léger, le secret ne consiste pas à augmenter l’eau gazeuse, ce qui diluerait tout, mais à jouer sur la fraîcheur : ingrédients sortis du réfrigérateur, verre bien refroidi et gros glaçons. Pour une version un peu plus amère, un zeste d’orange exprimé au-dessus du verre ou une rondelle supplémentaire suffisent souvent.

Envie de changer d’ambiance en gardant la même logique de dosage ? Le cocktail au sirop de fleur de sureau suit lui aussi un ratio 3-2-1, avec 3 parts de prosecco, 2 parts d’eau gazeuse et 1 part de sirop. Quelle que soit la variation choisie, la règle reste la même : respecter les proportions, remplir généreusement de glace et servir aussitôt, de préférence avec olives, chips de qualité ou focaccia bien dorée.