Rappel conso : ce fromage blanc La Ferme Sainte Colombe dans le frigo de nombreux Franciliens, risque de Listeria

Un rappel conso vise une faisselle Skyr de La Ferme Sainte Colombe vendue dans quelques crémeries franciliennes entre le 6 et le 10 février 2026. En vérifiant deux mentions sur l’étiquette, certains foyers pourraient apprendre qu’un risque de Listeria concerne leur dessert du soir.

Un pot de faisselle rangé dans la porte du frigo, un dessert léger après le dîner… Pour beaucoup de Franciliens, cette scène est familière. Sauf que si ce pot vient de la ferme La Ferme Sainte Colombe, mieux vaut le regarder de près avant de le déguster, car un rappel conso vient de tomber pour un de ses produits laitiers.

L’alerte a été publiée le 19 février 2026 sur la plateforme officielle RappelConso. Elle vise un seul produit bien précis, vendu quelques jours seulement dans des crémeries et épiceries d’Île-de-France. Et tout se joue à quelques lignes sur l’étiquette : voici comment vérifier en quelques secondes si votre frigo est concerné.

Comment reconnaître le fromage blanc La Ferme Sainte Colombe rappelé ?

Le produit en cause est une faisselle Skyr fromage blanc en pot en verre de 350 ml, élaborée par La Ferme Sainte Colombe en Seine-et-Marne. Seules les faisselles du lot 26035, avec une date limite de consommation fixée au 19 février 2026, sont concernées. Elles ont été vendues du 6 au 10 février 2026 dans quelques enseignes franciliennes : Monsieur Fromage, Lait Sauvage, Les Mains dans la terre et Au César Gourmand.

Pour savoir si votre pot fait partie du rappel, vérifiez les mentions suivantes sur l’étiquette :

Marque : La Ferme Sainte Colombe

Nom du produit : faisselle Skyr fromage blanc 350 ml en pot en verre

Numéro de lot : 26035

DLC : 19/02/2026 et achat entre le 06/02 et le 10/02/2026 en Île-de-France

Risque de Listeria : quels symptômes surveiller après ce fromage blanc ?

Ce rappel est lié à la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, une infection transmise par les aliments. Elle débute le plus souvent par une fièvre, des maux de tête, des courbatures, parfois des troubles digestifs. Les symptômes peuvent apparaître longtemps après : jusqu’à huit semaines après la consommation du produit concerné.

Les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées sont décrites comme plus exposées aux formes graves. Toute personne ayant mangé cette faisselle et présentant fièvre, maux de tête ou courbatures est invitée à consulter un médecin en précisant la consommation du lot rappelé. En l’absence de signes, une simple surveillance de son état est recommandée pendant plusieurs semaines.

Que faire de ce pot de faisselle Skyr et qui contacter ?

Les pots visés par l’alerte ne doivent plus être consommés, même s’ils paraissent normaux ou ont été conservés au frais. Qu’ils soient entamés ou encore fermés, il est demandé de les détruire ou de les rapporter au point de vente pour un remboursement ou un échange. Le rappel, volontaire, est organisé en lien avec les autorités sanitaires et doit se terminer le 6 mars 2026.

En pratique, les consommateurs peuvent contacter la ferme au 06 79 34 29 24 pour toute question jusqu’au 6 mars 2026. Pour suivre d’autres alertes sur les produits laitiers, il reste possible de consulter régulièrement la plateforme RappelConso, et de signaler un produit rappelé encore en rayon via l’outil officiel SignalConso lorsque cela est proposé par les autorités.