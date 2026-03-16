Rappel conso : cette viande hachée du rayon boucherie Lidl en France à ne surtout pas consommer, risque de salmonelle

Une barquette de viande hachée vendue chez Lidl fait l’objet d’une alerte pour risque de salmonelle. Voici comment savoir si vous êtes concerné et quoi faire.

Burgers maison, bolognaise improvisée, hachis parmentier du soir : la viande de bœuf hachée s’invite souvent au menu des familles. Au rayon boucherie de Lidl, une barquette signée L’étal du Boucher, en apparence banale, fait pourtant l’objet d’une alerte sanitaire.

Ce rappel L’étal du Boucher viande hachée Lidl concerne une référence précise, vendue depuis le 16 octobre 2025 dans près de trente départements. Des barquettes peuvent encore se trouver au réfrigérateur ou au congélateur : vérification immédiate recommandée.

Rappel conso : cette viande hachée Lidl L’étal du Boucher visée par une alerte salmonelle

Selon la fiche diffusée sur le site officiel Rappel Conso en octobre 2025, le produit en cause est une viande de bœuf hachée 15 % MG en barquette de 400 g, issue du rayon boucherie de Lidl. Elle est commercialisée sous la marque L’étal du Boucher et a été proposée à la vente à partir du jeudi 16 octobre 2025 dans une sélection de magasins.

Des analyses ont mis en évidence un risque de contamination par des bactéries Salmonella spp sur un lot unique. Cette suspicion a conduit au retrait des rayons et à un rappel auprès des consommateurs afin d’empêcher toute consommation de cette viande potentiellement contaminée.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : L’étal du Boucher – viande de bœuf hachée 15 % MG, barquette 400 g, rayon boucherie Lidl 🔢 GTIN & Lots : GTIN 4335619340282 – Lot D5287337 📅 DLC / Durabilité : DDM 22/10/2025 🛒 Distributeurs : Lidl – uniquement certains magasins des départements 08 Ardennes, 09 Ariège, 10 Aube, 11 Aude, 12 Aveyron, 14 Calvados, 15 Cantal, 21 Côte-d’Or, 25 Doubs, 27 Eure, 31 Haute-Garonne, 32 Gers, 46 Lot, 51 Marne, 52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 57 Moselle, 61 Orne, 64 Pyrénées-Atlantiques, 65 Hautes-Pyrénées, 67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin, 70 Haute-Saône, 76 Seine-Maritime, 81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne, 88 Vosges, 90 Territoire de Belfort Fin de la procédure : vendredi 31/10/2025

La liste des départements concernés

La bactérie Salmonella spp provoque la salmonellose, une infection digestive qui peut apparaître dans les heures ou jours suivant la consommation. Les symptômes typiques associent diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête. La plupart des personnes guérissent spontanément, mais le risque de forte déshydratation est réel chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ou immunodéprimées, avec parfois besoin d’hospitalisation. Le rappel vise des magasins de près de trente départements, principalement dans le nord, l’est et le sud-ouest de la France.

Que faire si vous avez acheté cette viande hachée Lidl ?

Les barquettes correspondant au lot rappelé ne doivent plus être consommées, même bien cuites, y compris après congélation. Il est recommandé de ne pas utiliser cette viande pour des recettes de burgers, sauces ou plats mijotés.

Les consommateurs sont invités à rapporter la barquette en magasin pour obtenir un remboursement jusqu’au 31 octobre 2025, ou à la détruire si le retour est impossible. En cas de diarrhée, vomissements, fièvre ou douleurs abdominales après ingestion de cette viande, une consultation médicale rapide s’impose, en signalant la consommation du produit L’étal du Boucher acheté chez Lidl. Pour toute question, le service consommateurs Lidl répond au 00 800 54 35 54 35.

Sources Pleine Vie

«Rappel conso cette viande hachee du rayon boucherie lidl a ne surtout pas consommer risque de salmonelle»