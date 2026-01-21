Rappel Conso : Lactalis retire des laits pour bébés Picot, une toxine suspectée, vérifiez vos boîtes sans attendre

Un nouveau rappel de lait pour nourrissons vient perturber le quotidien de nombreux jeunes parents, déjà échaudés par les alertes récentes sur les laits infantiles. Des boîtes pourtant encore loin de leur date de péremption se retrouvent d’un coup suspectes dans les placards.

Le 21 janvier 2026, le groupe Lactalis a lancé un rappel lait infantile Picot visant six lots vendus en France, en raison d’une possible contamination par la toxine céréulide. Ces produits, distribués en pharmacies et en grande distribution sur toute la France, concernent des laits 1er âge, 2ème âge et anti-régurgitations Picot. De quoi donner envie de vérifier chaque boîte à la maison.

Rappel lait infantile Picot : les six lots Lactalis à vérifier

Les références rappelées sont vendues dans les réseaux Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan et Système U, mais aussi en pharmacie. Elles portent toutes la marque Picot Nutrition quotidienne ou Picot AR. Lactalis insiste sur le fait que seuls ces lots précis sont touchés : "Tous les autres produits, ainsi que les autres lots de ces mêmes produits, peuvent être consommés en toute sécurité", précise ensuite Lactalis.

Picot Nutrition quotidienne 1er âge 400 g, code-barres 3551101547897, lot 8000003312, DLC 26/02/2027.

Picot Nutrition quotidienne 1er âge 800 g, code-barres 3551101545343, lot 8000003297, DLC 20/02/2027.

Picot Nutrition quotidienne 1er âge 850 g, code-barres 3551102095564, lot 8000003298, DLC 20/02/2027.

Picot Nutrition quotidienne 2ème âge 800 g, code-barres 3551101545350, lot 8000003280, DLC 29/01/2027.

Picot Nutrition quotidienne 2ème âge 850 g, code-barres 3551102095571, lot 8000003281, DLC 29/01/2027.

Picot AR 2ème âge 800 g, code-barres 3551101547705, lot 8000003400, DLC 20/03/2027.

Pourquoi ces laits pour bébés Picot sont rappelés par Lactalis

L’alerte vient de l’Association française pour la nutrition infantile. "Ce rappel fait suite à l’alerte de l’association professionnelle française pour la nutrition infantile portant sur la présence potentielle de céréulide dans un ingrédient (l’oméga 6 ARA) provenant d’un fournisseur international et rentrant dans la composition de certains laits infantiles", explique Lactalis Nutrition Santé, cité par 60 Millions de consommateurs. Les premières analyses de poudre étaient jugées conformes, mais des tests sur des biberons reconstitués ont mis en évidence la toxine, ce qui a poussé le groupe à rappeler ces lots en France et dans dix-huit pays.

La céréulide est produite par une bactérie, aussi appelée "Bacillus cereus", couramment présente dans l’environnement. Elle peut entraîner des troubles digestifs aigus, avec vomissements et diarrhées survenant en général entre 30 minutes et 6 heures après ingestion, pour une guérison le plus souvent en moins de 24 heures. À ce jour, aucun signalement médical lié à ces lots n’a été rapporté en France, mais les nourrissons se déshydratant vite, chaque parent est invité à rester attentif.

Que faire si votre lait infantile Picot fait partie des lots rappelés

Lactalis demande de cesser immédiatement toute préparation de biberon avec ces références, sans rapporter les boîtes au magasin. Le groupe invite les familles à prendre "une photo claire et lisible du numéro de lot figurant sur le fond de chaque boîte concernée", puis à l’envoyer avec leurs coordonnées postales via le formulaire de contact du site picot (https://www.picot.fr/contact/) ou par mail à l’adresse [email protected], pour gérer le dédommagement. Un numéro vert, le 0805 805 950, a été ouvert pour répondre aux questions.

Si un bébé a consommé l’un de ces laits et présente vomissements répétés ou diarrhée, une évaluation médicale rapide est recommandée. En l’absence de symptômes, les spécialistes indiquent qu’aucun effet à long terme n’est attendu, mais les parents inquiets peuvent en parler à leur pédiatre ou à leur pharmacien, qui les aideront à choisir un autre lait non concerné par ce rappel.