Découvrez le prologue du film Alien qui sort en mai au cinéma

C'est un prologue qui ne figurera pas dans le film, mais ces 5 minutes permettent de présenter tous les personnages du prochain Alien

Le moins qu'on puisse dire c'est que le casting est impressionnant.... James Franco (Captain Branson), Katherine Waterston (Daniels), Michael Fassbender (David / Walter), Danny McBride (Tennessee), Noomi Rapace (Dr. Elizabeth Shaw)... pour ne citer qu'eux !

Quant à l'histoire, quoique classique, elle devrait apporter son lot de surprises terrifiantes ! Les membres de l'équipage du vaisseau Covenant atterrissent sur une planète située au fin fond de notre galaxie et pensent avoir découvert un paradis vierge. Perdu... Ce monde est déjà habité et par des bestioles pas très agréables (on le sait, on a déjà vu les films précédents et ça ne se termine pas bien pour tout le monde...).

Le film sort au cinéma le 10 mai 2017. Pour ceux qui veulent voir la bande annonce, c'est ici et c'est autrement plus angoissant que ce joyeux prologue...