Son portrait en Légo, c'est possible !

Le nouveau magasin LEGO de Londres est ouvert et dedans il y a un photomaton très spécial...

Si vous cherchiez une bonne raison d'aller à Londres, ne cherchez plus, on l'a trouvée pour vous. Prenez vos billets et filez à Leicester Square. Là-bas, tout un bâtiment est dédié à la marque LEGO. C'est le plus grand magasin LEGO au monde et c'est bien plus qu'une simple boutique. A l'intérieur, plusieurs animations sont possibles comme se prendre en photo dans une rame de métro ou une cabine téléphonique anglaise, grandeur nature et totalement réalisées en LEGO, bien-sûr !

Mais si vous voulez vraiment tenter une aventure unique, visez le photomaton, comme l'a fait le monsieur dans la vidéo ! Entrez dans le stand «Make a Mosaic» puis prenez une photo de vous, comme dans un photomaton classique. Attendez qu'il fasse ses petits calculs... Puis vous verrez sortir de la machine une boite contenant une plaque de base plus toutes les briques nécessaires à dessiner votre portrait en LEGO, ainsi qu'un poster pour suivre le mode d'emploi ! Totalement dingue.

Le prix ? Ah... c'est un peu cher. 99.99£ le portrait sur-mesure. Mais c'est votre visage en LEGO quand même...

(Ensuite, vous pouvez filer voir les studios Harry Potter et leur nouvelle attraction).