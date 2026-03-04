Si vous suivez cette tendance TikTok et mettez cet agrume sur votre visage la nuit, votre peau risque gros

En France, de plus en plus de femmes appliquent du jus de citron sur leur visage avant de dormir, séduites par les promesses virales de TikTok. Entre peau lissée et brûlures chimiques, où s'arrête l'astuce beauté et où commence le risque ?

Dans de nombreuses salles de bain françaises, le geste est devenu presque automatique : une rondelle de citron passée sur les joues avant de se glisser sous la couette. Sur TikTok, la promesse est simple : un teint uniforme, des taches estompées et une peau parfaitement lisse au réveil. Tout cela avec un simple agrume, déjà présent dans la cuisine.

Ce rituel au jus de citron sur le visage avant de dormir colle à l’envie de naturel et de petit budget. Sur les vidéos, la transformation paraît spectaculaire, sans filtre apparent. Pourtant, derrière cet effet waouh, les dermatologues décrivent un vrai peeling chimique maison, bien plus agressif que ce que la peau peut supporter à long terme.

Pourquoi le jus de citron sur le visage séduit autant

Le citron concentre de l’acide citrique, un acide de fruits de la famille des AHA. Sur la peau, il dissout la fine « colle » qui maintient les cellules mortes, donnant cet effet immédiat de peau lisse et lumineuse. Le pH du citron tourne autour de 2, alors qu’une peau saine se situe plutôt vers 5,5 : l’écart est énorme, mais sur le moment, la douceur au toucher donne l’impression d’un soin réussi.

Sur TikTok, certaines vidéos mêlent même quelques gouttes de citron à de la crème Nivea dans le cadre du hashtag #NiveaLemonGlow. Les créateurs promettent une peau « photoshopée », selon des créateurs cités par le média Melty, avec une astuce présentée comme « naturelle ». Mise en scène sous une lumière flatteuse, l’astuce paraît inoffensive, alors que la chimie, elle, ne s’improvise pas.

Brûlures, taches brunes, soleil : les pièges d’un geste en apparence anodin

Appliqué pur, le jus de citron attaque le film hydrolipidique, ce bouclier fin qui protège la peau. Rougeurs, brûlures, tiraillements, peau qui pèle : une synthèse de cas français évoque des réactions dans près d’un tiers des usages de citron pur, avec des pics sur peaux sensibles. Quand l’inflammation se répète, le risque est l’hyperpigmentation post-inflammatoire, surtout sur les peaux mates et noires : la tache que l’on voulait éclaircir peut devenir plus sombre et plus large. Une jeune femme ayant mélangé citron et crème Nivea a ainsi témoigné de plaques rouges puis de zones brunies, son dermatologue parlant d’inflammation aggravée.

Autre piège, moins connu : la photosensibilisation. Le citron contient des furocoumarines, ou psoralènes, qui rendent la peau ultra réactive aux UV. Non rincé, le jus de citron peut provoquer une phytophotodermatite : taches brunes dessinant les coulures, parfois cloques, qui mettent des mois à s’estomper. Des données françaises estiment qu’environ 15 % des personnes ayant appliqué des agrumes avant une exposition solaire développent ce type de réaction.

Que faire si l’on veut quand même un teint plus uniforme

Les spécialistes rappellent que les AHA sont strictement encadrés par l’ANSM dans les cosmétiques. Si quelqu’un insiste pour utiliser du citron, ils conseillent une dilution forte (au moins une part de jus pour quatre parts d’eau ou d’hydrolat), une application locale au coton-tige, le soir uniquement, sur une peau non irritée, jamais sur acné inflammatoire, eczéma, rosacée ou peaux très mates. Le matin, rinçage minutieux et crème solaire SPF 30 à 50 restent indispensables.

La plupart des dermatologues préfèrent toutefois d’autres options pour remplacer le jus de citron sur le visage : sérums de vitamine C stabilisée, niacinamide, AHA/BHA dosés en laboratoire, mais aussi des ingrédients plus doux comme l’aloe vera ou le miel, utilisés en masque. Ces solutions visent à améliorer l’éclat sans mettre la barrière cutanée en péril, ce qui évite de transformer un simple rituel du soir en parcours dermatologique compliqué.