Apéro : ces tartelettes aux tomates cerises rôties ont rendu ma fille accro, voici le secret de leur croustillant

Apéro du soir, plaque brûlante et mini tartelettes aux tomates cerises rôties qui croustillent sous le fromage. Entre pâte détrempée et fond bien saisi, un détail change tout et fait dire aux enfants « t’en refais quand ? »

Ma fille a piqué la dernière : mes tartelettes aux tomates cerises rôties sont irrésistibles

Sur la plaque chaude, les tartelettes aux tomates cerises rôties croustillent ; l’odeur de pesto et de fromage gratiné envahit la cuisine. À l’apéro, on en prend une, puis deux. Un soir, ma fille a piqué la dernière en lançant : « t’en refais quand ? »

Ce qui gâche souvent ces tartelettes salées, ce n’est pas le goût mais la pâte qui ramollit sous le jus des tomates. Ici, on laisse le four travailler : tomates concentrées, fond bien saisi, bouchées fondantes qui reviennent à chaque apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de tomates cerises, 2 c. à s. d’huile d’olive, herbes, sel, poivre

✅ 1 pâte brisée ou feuilletée (230 g environ), moule à mini-tartelettes

✅ 80 g de pesto (basilic ou rosso) et 120 g de fromage râpé

✅ 80 g de mozzarella, 20 g de pignons, 1 c. à s. de balsamique

Pourquoi ces tartelettes disparaissent toujours de la plaque

Le secret tient dans un trio simple : tomates cerises rôties, pesto parfumé et fromage râpé. Les tomates passent d’abord seules au four à 200 °C pour se concentrer. Posées ensuite sur la pâte avec pesto et fromage, elles donnent une bouchée sucrée-salée qui disparaît en quelques minutes.

Le secret d’une pâte qui reste ultra croustillante

Pour une pâte vraiment croustillante, on mise sur la technique : plaque préchauffée, pâte piquée et barrière fromagère. On découpe la pâte en disques, on les pique, puis on dépose du fromage râpé avant le pesto ; il retient le jus des tomates, le fond reste sec et léger.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : On préchauffe le four à 200 °C avec la plaque dedans, on mélange tomates, huile, herbes, sel, poivre. Technique : On enfourne les tomates 12 à 15 minutes, on découpe 12 disques de pâte et on les pique. Cuisson : On pose du fromage dans chaque fond, on tartine de pesto, on ajoute les tomates rôties et le reste de fromage. Finition : On cuit 12 à 15 minutes, on laisse tiédir 5 minutes puis on démoule avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert En rôtissant les tomates séparément, on élimine l’excès d’eau avant qu’elles n’atteignent la pâte. La fine couche de fromage fond et protège le fond, qui se saisit sur la plaque brûlante et reste croquant. ✨ Le twist gourmand : On passe au pesto rosso, on ajoute des dés de mozzarella bien égouttés et quelques pignons toastés ; cœur filant, croquant léger. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas enfourner des tomates cerises crues en tas sur une pâte froide : elles rendraient leur eau et laisseraient les tartelettes toutes molles.

Conservation, réchauffage & batch cooking apéro

Ces tartelettes aux tomates cerises rôties se gardent deux jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique. Pour retrouver le dessous croquant, on les repasse 6 à 8 minutes à 180 °C. On peut aussi en congeler une fournée et les remettre directement au four, parfait pour un apéro improvisé.