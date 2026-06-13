Apéro : cette sangria blanche aux fruits d’été a remplacé tous les autres cocktails chez moi, testez-la avant la rentrée

Entre pêches juteuses, framboises et vin blanc sec, cette sangria pêche framboise a changé mes apéros d’été. En 10 minutes et quelques heures au frais, elle met toute la table en attente du premier verre.

Je ne sers plus que ce cocktail à l’apéro : la sangria pêche-framboise qui a conquis ma tribu cet été

Une grande carafe perlée de fraîcheur, des quartiers de pêche qui se baladent entre les framboises, un parfum d’été qui monte avant même le premier verre. Ce cocktail pêche framboise apéro a peu à voir avec la sangria rouge lourde ; ici, tout est légèreté et fruits croquants.

En dix minutes, on lance une sangria pêche framboise vin blanc qui macère tranquillement au frais pendant qu’on prépare le reste de l’apéro. Pas trop sucrée, pas trop forte, cette sangria blanche d’été met tout le monde d’accord ; reste à maîtriser deux ou trois détails pour qu’elle devienne votre signature.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Fruits : 3 pêches, 200 g de framboises, orange, citron vert, pomme, menthe fraîche ciselée

✅ Base alcoolisée : 75 cl de vin blanc sec, 10 cl liqueur de pêche, 7 cl Cointreau

✅ Bulles : 25 cl d’eau pétillante bien froide (ou limonade) + glace pilée ou glaçons de vin

✅ Sucre : 40 g de sucre de canne blond, à ajuster selon les fruits et l’équilibre sucre / acidité

Pourquoi cette sangria pêche-framboise fait l’unanimité à l’apéro

Cette sangria pêche framboise joue la carte de la légèreté. Le vin blanc sec apporte une trame vive, la liqueur de pêche arrondit les angles et les framboises signent des arômes fruités très nets. Résultat : une bouche fraîche, pas alcooleuse, qu’on peut siroter tout le long de l’apéritif sans lourdeur, avec un simple plateau de tapas ou une focaccia maison.

Pas à pas : la sangria pêche-framboise qui ne rate jamais

Pour que ce cocktail pêche framboise apéro ne soit ni fade ni agressif, tout se joue dans la macération et le timing. On laisse les fruits parfumer le vin au moins 3 heures, jusqu’à une nuit, puis on ajoute seulement à la fin l’eau pétillante et la glace, afin de préserver la fraîcheur en bouche et limiter la dilution.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : laver les fruits, détailler pêches, pomme et orange, ciseler la menthe, presser le citron vert Technique : verser fruits, sucre, liqueur de pêche, Cointreau et vin blanc sec dans un grand saladier Cuisson : couvrir, placer au réfrigérateur 3 h minimum, jusqu’à 12 h pour une macération intense Finition : ajouter eau pétillante, reste de framboises, rectifier le sucre et servir sur glace pilée

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 10 min + 3–12 h 🔍 Le secret de l’expert Le duo vin blanc sec et fruits d’été crée une base alcoolisée légère, que la longue macération enrichit sans la rendre lourde. En ajustant le sucre en fin de préparation, on garde un équilibre sucre / acidité très précis. ✨ Le twist gourmand : Pour les grandes soirées, remplacer une partie de l’eau pétillante par du Prosecco et utiliser uniquement des glaçons de vin maison. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser le citron vert macérer des heures, ni noyer la carafe sous des glaçons d’eau qui affadissent tout.

Le carnet de chef : secrets, ajustements et variantes express

Cette base de sangria pêche framboise se double très bien pour les grandes tablées ; on prépare simplement la macération la veille et on garde le pétillant au frais séparément. Pour un public sensible à l’alcool, on augmente la part d’eau gazeuse et on réduit légèrement liqueur et Cointreau. Envie de fête ? Remplacer la totalité de l’eau par un bon Prosecco bien frais.