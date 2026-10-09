Apéro et salades : cette céréale du petit-déjeuner transforme la feta en bouchées ultra-croustillantes

À la recherche d’une idée qui change vraiment des éternels cubes de fromage à l’apéro ? Ces bouchées de feta panée aux cornflakes promettent un croustillant surprenant, même en salade.

Au sortir du four, une odeur de céréales grillées et de fromage chaud emplit la cuisine. Sous la dent, la coque craque net avant de laisser filer un cœur de feta moelleux. On entend presque le petit « crac » qui signe les bouchées qui vont disparaître les premières.

Quand on tourne toujours autour des mêmes olives, cubes de fromage crus et croûtons, on finit par chercher autre chose. Ici, une simple poignée de cornflakes écrasés donne à la feta une armure dorée, prête à passer de l’apéro aux grandes salades composées.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de feta en bloc

✅ 1 œuf moyen

✅ 15 g de farine de blé

✅ 40 g de cornflakes sans sucres ajoutés

L’astuce cornflakes qui transforme la feta en bouchées ultra-croustillantes

Tout part d’un bloc de feta bien ferme, conservé dans sa saumure. Ce format se découpe en jolis cubes qui gardent un cœur fondant sans s’écrouler à la cuisson. On évite les dés déjà coupés, trop friables pour obtenir de vraies bouchées régulières.

Pour la panure, on choisit des cornflakes nature, sans sucres ajoutés, que l’on écrase grossièrement entre les doigts. Une fine pellicule de farine, puis un passage dans l’œuf battu, servent de colle. Résultat : une feta panée aux cornflakes qui claque vraiment sous la dent.

Pas à pas : comment paner la feta pour une croûte qui accroche

On commence par bien éponger le bloc, puis on le coupe en vingt cubes réguliers. Trois assiettes suffisent : farine, œuf battu, cornflakes écrasés avec, si on veut, paprika fumé ou zaatar. Après l’enrobage, un repos de 10 à 15 minutes au froid soude la panure avant une cuisson au four ou à l’air fryer, sans friture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter la feta, bien la sécher, puis la couper en 20 cubes réguliers d’environ 2 cm de côté. Technique : Installer trois assiettes : farine, œuf battu, cornflakes écrasés grossièrement ; enrober chaque cube de farine, d’œuf, puis de céréales en appuyant délicatement. Cuisson : Disposer les cubes sur une feuille de papier cuisson en les espaçant ; cuire 12 min à 180 °C en air fryer ou 14–15 min à 190 °C au four, jusqu’à dorure franche. Finition : Laisser reposer 2 minutes, poivrer, puis servir aussitôt à l’apéro ou déposer tiède sur une salade bien assaisonnée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Farine et œuf forment une colle autour de la feta ; les cornflakes en gros éclats dorent vite, croustillent davantage et protègent le cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter paprika fumé, sésame et zeste de citron aux cornflakes, puis servir les bouchées sur une salade tiède de lentilles et potimarron rôti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des cubes encore mouillés ou serrés sur la plaque : la vapeur ramollit la panure, qui se détache et perd tout son croustillant.

Le secret des chefs pour des bouchées qui restent croustillantes dans la salade

Servir tiède, parsemer la salade au dernier moment.