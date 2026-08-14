Apéros : stop au houmous beige, ce légume racine que tout le monde oublie le transforme en crème rose ultra fraîche
Votre bol de houmous beige reste intact à l’apéro pendant que les chips disparaissent ? Ce houmous de betterave rose et soyeux promet un apéritif beaucoup plus vivant.
Fini le houmous beige : place au houmous de betterave rose
Sur la table basse, le bol de houmous beige attend pendant que les mains piochent ailleurs. La texture est un peu compacte, la couleur hésite entre sable et tristesse. Puis arrive une crème rose vif, lisse comme une mousse, qui attrape la lumière et réveille l’odorat avec citron et sésame.
Ce changement, on l’obtient avec un légume très simple : la betterave cuite, qui donne au houmous une couleur éclatante et un goût plus frais sans le dénaturer. En moins de dix minutes au robot, on passe de la purée tristounette à un dip qui fait vraiment parler autour des verres ; reste à connaître la bonne méthode.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de pois chiches cuits, bien égouttés
- ✅ 150 g de betterave cuite, bien essorée
- ✅ 40 g de tahini + 30 ml de jus de citron
- ✅ 45 ml d’huile d’olive, eau glacée, ail, cumin, sel, poivre
Pourquoi miser sur la betterave dans le houmous
Dans un houmous classique, tout repose sur le pois chiche et le tahini ; couleur beige, saveur ronde, parfois un peu lourde quand il fait chaud. Avec la betterave cuite, on ajoute une note douce et terreuse qui supporte très bien le citron et donne ce fameux rose éclatant.
La méthode express pour un houmous de betterave soyeux
La clé d’un houmous de betterave ultra crémeux tient en deux gestes : émulsionner le tahini avec citron et eau glacée, puis laisser le robot mixer longuement pois chiches et betterave jusqu’à obtenir une purée lisse, vraiment homogène.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter les pois chiches, couper la betterave, presser le citron, éplucher l’ail.
- Technique : Mixer tahini, jus de citron et 2 cuillères d’eau glacée jusqu’à une crème claire.
- Cuisson : Ajouter pois chiches, betterave, ail, sel, cumin, mixer longtemps, puis verser l’huile en filet.
- Finition : Détendre avec un peu d’eau glacée, poivrer, goûter, puis refroidir 30 minutes au réfrigérateur.
Comment servir ce houmous de betterave à l’apéro
On sert ce houmous rose bien froid, dans un bol creusé au centre, avec un filet d’huile d’olive qui contraste avec la couleur. Quelques graines de sésame, un peu de feta ou de noisettes concassées apportent le croquant ; autour, pain pita grillé, bâtonnets de carotte, concombre et radis font le reste.
En bref
- 🥣 À l’apéro, le houmous beige déçoit visuellement et en bouche, alors qu’un simple légume permet d’obtenir une version rose bien plus fraîche.
- 🌈 La recette de houmous de betterave mêle pois chiches, tahini, citron et betterave cuite, mixés au robot pour une crème lisse et colorée.
- 🍽️ Quelques ajustements d’acidité, de texture et de toppings transforment ce dip rose en centre de table qui attire enfin toutes les mains.
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