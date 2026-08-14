Apéros : stop au houmous beige, ce légume racine que tout le monde oublie le transforme en crème rose ultra fraîche

Votre bol de houmous beige reste intact à l’apéro pendant que les chips disparaissent ? Ce houmous de betterave rose et soyeux promet un apéritif beaucoup plus vivant.

Fini le houmous beige : place au houmous de betterave rose

Sur la table basse, le bol de houmous beige attend pendant que les mains piochent ailleurs. La texture est un peu compacte, la couleur hésite entre sable et tristesse. Puis arrive une crème rose vif, lisse comme une mousse, qui attrape la lumière et réveille l’odorat avec citron et sésame.

Ce changement, on l’obtient avec un légume très simple : la betterave cuite, qui donne au houmous une couleur éclatante et un goût plus frais sans le dénaturer. En moins de dix minutes au robot, on passe de la purée tristounette à un dip qui fait vraiment parler autour des verres ; reste à connaître la bonne méthode.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pois chiches cuits, bien égouttés

✅ 150 g de betterave cuite, bien essorée

✅ 40 g de tahini + 30 ml de jus de citron

✅ 45 ml d’huile d’olive, eau glacée, ail, cumin, sel, poivre

Pourquoi miser sur la betterave dans le houmous

Dans un houmous classique, tout repose sur le pois chiche et le tahini ; couleur beige, saveur ronde, parfois un peu lourde quand il fait chaud. Avec la betterave cuite, on ajoute une note douce et terreuse qui supporte très bien le citron et donne ce fameux rose éclatant.

La méthode express pour un houmous de betterave soyeux

La clé d’un houmous de betterave ultra crémeux tient en deux gestes : émulsionner le tahini avec citron et eau glacée, puis laisser le robot mixer longuement pois chiches et betterave jusqu’à obtenir une purée lisse, vraiment homogène.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter les pois chiches, couper la betterave, presser le citron, éplucher l’ail. Technique : Mixer tahini, jus de citron et 2 cuillères d’eau glacée jusqu’à une crème claire. Cuisson : Ajouter pois chiches, betterave, ail, sel, cumin, mixer longtemps, puis verser l’huile en filet. Finition : Détendre avec un peu d’eau glacée, poivrer, goûter, puis refroidir 30 minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Monter d’abord le tahini avec citron et eau glacée crée une base mousseuse ; pois chiches et betterave l’épaississent sans perdre la légèreté. ✨ Le twist gourmand : Pour une note encore plus fraîche, ajouter une cuillère de yaourt grec nature avant de mixer ; la texture devient presque fouettée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser toute l’eau d’un coup ni utiliser une betterave trempée ; le houmous devient aqueux, sans tenue, et se sépare dans le bol.

Comment servir ce houmous de betterave à l’apéro

On sert ce houmous rose bien froid, dans un bol creusé au centre, avec un filet d’huile d’olive qui contraste avec la couleur. Quelques graines de sésame, un peu de feta ou de noisettes concassées apportent le croquant ; autour, pain pita grillé, bâtonnets de carotte, concombre et radis font le reste.