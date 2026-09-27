Ce plat de pommes de terre au four sur une seule plaque a supplanté mon gratin, à cause d’un geste à ne plus rater

Un dimanche midi, cette plaque de pommes de terre et tomates cerises rôties au four a fait taire tout le monde autour du poisson. Comment cette recette facile sur une seule plaque a-t-elle réussi à détrôner le gratin familial sans effort ?

Une odeur d’ail, de paprika et de tomates rôties remplit la cuisine ; sur la plaque, les pommes de terre frémissent, bordées d’un croustillant doré.

Autour de la table, le même silence amusé, puis ce « mmmmh » unanime : cette plaque a mis le gratin du dimanche K.-O. Reste à comprendre pourquoi elle fait autant d’effet.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 4 filets de poisson blanc, 500 à 600 g au total

✅ 250 g de tomates cerises en grappes et 1 oignon rouge

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de paprika doux, ail en poudre, sel, poivre

Le plat du dimanche qui a mis mon gratin K.-O

Un plat complet cuit sur une seule plaque : une vraie plaque de pomme de terre au four, recette facile du dimanche sur une plaque avec tomates cerises rôties et filets de poisson blanc moelleux.

Les pommes de terre boivent les sucs du poisson, les tomates éclatées jouent la sauce, l’oignon rouge caramélise ; au final, des pommes de terre et tomates cerises rôties au four, plus légères qu’un gratin mais tout aussi réconfortantes.

La méthode inratable : comment tout cuit en même temps sur une plaque

Pour un poisson blanc au four avec pommes de terre bien tendre et des tomates cerises rôties, on sort le poisson du réfrigérateur 15 minutes avant et on vise des rondelles de 1 à 2 mm, coupées à la mandoline.

On préchauffe le four en chaleur tournante à 200 °C, plaque déjà dedans : le contact chaud déclenche la réaction de Maillard sur les bords des pommes de terre et fixe les jus du poisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Recouvrir une plaque de papier cuisson, la préchauffer pendant que l’on prépare les légumes. Technique : Éplucher les pommes de terre, les trancher très fin, 1 à 2 mm, et les disposer en tapis serré. Cuisson : Saler, poivrer, arroser d’un peu d’huile, poser les filets, parsemer le mélange paprika-ail-sel, ajouter oignon et tomates. Finition : Verser le reste d’huile, cuire 30 à 35 minutes, laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45–50 min 🔍 Le secret de l’expert Le secret tient aux épaisseurs : poisson posé sur des rondelles fines qui cuisent en même temps et restent moelleuses, tomates éclatées mêlées à l’huile et au paprika. ✨ Le twist gourmand : Version soleil : zeste de citron, herbes fraîches, feta émiettée à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Interdit : pommes de terre épaisses, plaque noyée d’eau, légumes sortis du réfrigérateur et fruits verts de plants de pomme de terre, chargés en solanine

Conservation, réchauffage, et ce qu’il ne faut surtout pas mettre au frigo

Les restes se gardent deux jours au frais, dans une boîte hermétique, puis se réchauffent doucement au four.

Pour la prochaine fournée, on laisse pommes de terre et tomates cerises crues à température ambiante : le frigo casse leurs arômes.