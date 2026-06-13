Ces muffins framboise-citron ultra moelleux qui parfument la maison : l'astuce de chef et l'erreur à éviter

Une fournée de muffins framboise citron moelleux, prêts en moins de 40 minutes, peut transformer un simple goûter en moment de fête. Voici la méthode anti-gâteaux secs que les pâtissiers appliquent sans jamais la dévoiler entièrement.

Une pluie de framboises et une pointe de citron : les muffins moelleux qui parfument toute la maison

Quand le four s’ouvre, une vapeur tiède aux notes de beurre, de vanille et de citron se répand dans la maison. Sous la croûte dorée, on devine une mie claire, encore humide.

On est loin du gâteau sec avalé par habitude ; ces muffins framboise citron moelleux tiennent leur promesse de goûter qui réconforte. Reste à comprendre comment les reproduire à chaque fournée, sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine de blé T55, 120 g de sucre, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 2 œufs, 90 g de beurre doux fondu, 180 ml de lait demi-écrémé

✅ 1 citron non traité (zeste + 35 ml de jus), 1 cuillère à café d’extrait de vanille

✅ 180 à 200 g de framboises fraîches ou surgelées, 1 à 2 cuillères à soupe de cassonade

Le secret des muffins framboise citron moelleux (fini les gâteaux secs)

Pour obtenir des muffins framboise citron moelleux, on agit sur trois points. D’abord, une pâte volontairement un peu grumeleuse qui limite le gluten. Ensuite, assez de beurre et de lait pour garder l’humidité. Enfin, un citron bien zesté et des framboises entières, ajoutées tout à la fin.

Pas à pas : la méthode express qui marche à chaque fois

On commence par séparer ingrédients secs et ingrédients liquides, pour une pâte qui se forme sans effort. Une fois les deux mélanges prêts, on les réunit d’un coup, on mélange brièvement à la cuillère, puis on incorpore les framboises, fraîches ou encore gelées, sans les écraser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, préparer le moule à muffins et les caissettes. Technique : Dans un saladier, mélanger farine, sucre, levure, sel ; dans un autre, œufs, lait, beurre, zeste, jus et vanille. Cuisson : Verser le mélange liquide sur le sec, remuer brièvement, incorporer les framboises très délicatement. Finition : Répartir la pâte aux deux tiers dans les caissettes, saupoudrer de cassonade, cuire 18 à 20 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert On mélange peu la pâte, on dose bien gras, lait et citron, et on ajoute les framboises en dernier : la mie reste souple et légère. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer chaque muffin d’un mélange cassonade et amandes effilées ou remplacer une partie du lait par du yaourt et un peu d’avoine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais trop travailler la pâte ni dépasser la cuisson : lame parfaitement sèche ou framboises décongelées annoncent des muffins denses et secs.

Les astuces de chef pour booster encore la gourmandise

Une fois refroidis, ces muffins framboise citron moelleux se gardent deux jours dans une boîte hermétique. On les réveille dix secondes au micro-ondes ou quelques minutes au four doux. Pour servir, un nuage de yaourt, quelques framboises fraîches ou des éclats de chocolat blanc font merveille.