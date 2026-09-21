Fin de mois, frigo presque vide : ces 5 dîners de placard à moins de 2 € évitent une erreur qui ruine tout

Frigo clairsemé, fin de mois tendue et pas envie d’un énième bol de pâtes fades ? Ces dîners de placard petits budgets misent sur une base unique pour sauver cinq soirs.

Le soir, l’odeur de l’oignon qui dore et des plats qui mijotent apaise aussitôt. Mais quand le frigo est presque vide, que la fin de mois approche et que la livraison dépasse le budget, on se retrouve devant des placards à moitié remplis.

Ce plan en cinq dîners de placard petits budgets montre qu’avec quelques féculents, des conserves et un peu de crème, on met sur table de vrais plats chauds, parfaits en repas de placard fin de mois et en idées repas frigo presque vide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pâtes courtes, 300 g de riz blanc

✅ 320 g de semoule moyenne, 250 g de lentilles corail

✅ 3 boîtes de tomates concassées, haricots rouges et pois chiches

✅ 20 cl de crème, 300 g de fromage râpé, 8 œufs, petits pois

Du goût, du réconfort et peu d’ingrédients : les 5 dîners de placard pour les petits budgets et les fins de mois difficiles

On part d’une même liste de courses pour cinq soirs. Les pâtes crémeuses au thon et petits pois ouvrent la semaine, suivies d’un chili tout doux haricots rouges et riz, puis d’une omelette épaisse pommes de terre–oignons. Ensuite, une soupe de lentilles corail avec tartines gratinées et une semoule aux pois chiches façon couscous express.

Du goût, du réconfort et peu d’ingrédients : les 5 dîners de placard pour les petits budgets et les fins de mois difficiles

La méthode est la même chaque soir. On fait d’abord revenir oignon et ail dans l’huile, on ajoute épices et concentré de tomate, puis seulement l’eau, le bouillon ou les tomates. Ensuite, chaque féculent cuit à part avant d’être mêlé à la sauce, avec crème ou fromage ; cette base oignon-ail donne du caractère à tous les dîners de placard.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer oignons et ail, couper carottes et pommes de terre, rincer légumineuses et égoutter thon. Technique : Faire dorer oignon et ail dans l’huile avec épices et concentré de tomate. Cuisson : Cuire les pâtes dans 1 litre d’eau salée pour 100 g en remuant ; cuire lentilles ou pois chiches dans un bouillon une vingtaine de minutes ; couvrir la semoule avec eau bouillante cinq minutes. Finition : Mélanger féculent et sauce, détendre avec un peu d’eau de cuisson, ajouter crème ou fromage, rectifier l’assaisonnement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,50–2 € / personne 🔍 Le secret de l’expert Le secret : commencer chaque plat par la base oignon-ail dorés, avec épices et concentré de tomate, pour donner du caractère aux féculents et aux conserves. ✨ Le twist gourmand : Moutarde dans les pâtes, fromage sur le chili ou raisins secs dans la semoule changent tout. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Erreur fatale : tout cuire dans une eau non salée. Sans rissolage ni épices ni bouillon, les dîners de placard ont un goût d’eau et paraissent tristes.

Du goût, du réconfort et peu d’ingrédients : les 5 dîners de placard pour les petits budgets et les fins de mois difficiles

Les restes font partie du plan : pâtes poêlées en galette avec un œuf, chili glissé dans un gratin de riz, semoule servie froide en salade le lendemain.