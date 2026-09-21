Je fais ce plat de pommes de terre chaque dimanche : il a fait disparaître le gratin dauphinois de la table

Chaque dimanche, ce gratin façon lasagnes de pommes de terre remplace le gratin dauphinois sur la table familiale. Entre purée rustique, bœuf mijoté et crème au parmesan, un détail change tout au fondant.

Posé au milieu de la table, le plat frémit encore. La croûte dorée se fend sous la cuillère, laissant monter un parfum de bœuf, de crème et de fromage fondu. Sous le gratin, les couches de purée se tiennent comme des lasagnes, mais fondent en bouche.

Ce gratin de pommes de terre façon lasagnes a changé les habitudes : depuis qu’on le prépare le dimanche, personne ne réclame plus le gratin dauphinois. Purée moelleuse, sauce au bœuf, crème au parmesan et croûte filante composent des lasagnes de pommes de terre fondantes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Purée : 900 g de pommes de terre farineuses , sel fin, poivre

, sel fin, poivre ✅ Sauce bœuf-tomate : 450 g de bœuf haché, 1 oignon, tomates, coulis, concentré, eau, sucre, herbes, Worcestershire

✅ Crème au parmesan : 60 g de beurre, 10 g d’ail, 2 crèmes liquides, 90 à 100 g de parmesan râpé

: 60 g de beurre, 10 g d’ail, 2 crèmes liquides, 90 à 100 g de parmesan râpé ✅ Gratinage : 170 g de gouda jeune râpé, de mozzarella ou mélange

On les fait chaque dimanche : les lasagnes de pommes de terre

Ce plat est un pont entre gratin de famille et lasagnes de pommes de terre au bœuf. Ingrédients simples, mais montage généreux : la purée remplace les feuilles, la viande mijotée apporte le relief, la crème au parmesan scelle des couches bien garnies. Le résultat reste économique, autour de 2 € par personne, tout en gardant l’allure d’un vrai plat du dimanche.

Pourquoi la purée remplace mieux les plaques de pâtes sèches

Les pommes de terre farineuses, riches en amidon, donnent en purée rustique une base qui boit les sauces sans se tasser. On évite ainsi les lasagnes de pommes de terre fondantes qui deviennent compactes. La crème au parmesan entoure les couches et protège le fondant à 190 °C ; le fromage râpé forme une croûte dorée qui garde tout le moelleux en dessous.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre en quartiers 15 minutes dans l’eau salée, égoutter, écraser à la fourchette en purée rustique Technique : Faire dorer le bœuf haché avec l’oignon, ajouter concentré, tomates, eau, sucre, herbes, Worcestershire, puis laisser réduire en sauce épaisse Cuisson : Faire fondre le beurre avec l’ail, verser les deux crèmes, assaisonner, laisser frémir, ajouter le parmesan jusqu’à sauce lisse Finition : Dans un plat 23 × 23 cm, alterner purée, crème, sauce au bœuf, puis répéter ; couvrir de fromage, cuire 30 minutes, reposer 10 minutes

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2 € / personne 🔍 Le secret de l’expert La purée de pommes de terre joue la plaque moelleuse : l’amidon absorbe les jus, la crème au parmesan limite l’évaporation. Après 10 minutes de repos, les couches se tiennent mais l’intérieur reste juteux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une fine couche de champignons sautés ou d’oignons caramélisés entre la viande et la purée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fouetter la purée au robot ou garder une sauce trop liquide : les couches glissent et le gratin devient pâteux.

Variantes, organisation et conservation pour ce nouveau plat du dimanche

On peut monter les lasagnes sans pâtes la veille, filmer et garder au frais. Le jour J, on ajoute quelques minutes au four. Avec une salade verte bien vinaigrée, ce gratin de pommes de terre façon lasagnes fait un plat complet, économique et très convivial, encore meilleur réchauffé.