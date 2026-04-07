Fringales à répétition : ces 7 en-cas validés par les diététiciens, le 5e se cache déjà dans votre frigo

À 16 h, les fringales vous poussent aux biscuits et la fatigue s’installe. Sept en-cas contre les fringales validés par les diététiciens promettent un vrai calme durable.

Les diététiciens ne recommandent que 7 en-cas contre les fringales (le 5e est celui qu’on a tous dans le frigo)

Quatre heures sonnent, l’ordinateur chauffe, et on se surprend déjà à fouiller le tiroir à biscuits. Un paquet, puis un autre, sans même savourer ; à la clé, ventre lourd, coup de barre et promesse de “faire attention demain”.

Les diététiciens rappellent pourtant que la solution n’est pas de se priver, mais de choisir un goûter qui cale et calme la faim durablement. Sept en-cas précis cochent toutes les cases ; le cinquième est ce fameux “plan B du frigo” qu’on a tous ou presque.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pomme moyenne + 10 g de beurre de cacahuète

✅ 125 g de yaourt grec nature riche en protéines

✅ 20 à 25 g d’amandes nature ou autres oléagineux

✅ Houmous, fromage blanc, avocat, baies selon l’en-cas choisi

Pourquoi vos fringales reviennent toujours (et comment les stopper vraiment)

Les fringales éclairs viennent souvent d’en-cas 100 % sucre rapide : biscuits, barres “light”, jus de fruits. Pic de glycémie, chute brutale… et nouvelle envie. Un en-cas contre les fringales, lui, combine fibres, protéines et bons gras ; il ralentit la vidange gastrique et prolonge la satiété.

Les 7 en-cas contre les fringales validés par les diététiciens

Chaque portion tourne autour de 150 à 200 kcal ; ce snack rassasiant apporte assez de fibres et protéines pour tenir plusieurs heures.

Yaourt grec nature + cannelle et dés de fruits.

Poignée d’amandes nature, croquantes et rassasiantes.

Pomme riche en pectine (≈ 50 kcal/100 g) + couche de beurre de cacahuète.

Houmous avec bâtonnets de carotte, concombre ou radis.

Œuf dur assaisonné, le fameux plan B du frigo.

Fromage blanc + quelques baies pour un en-cas dessert.

Tartine de pain complet grillé à l’avocat citronné.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Une fois par semaine, cuire des œufs durs et couper des crudités. Technique : Au moment du creux, choisir un seul en-cas, peser la portion et assembler vite. Cuisson : Pour l’œuf, compter 9 à 10 minutes à eau frémissante ; toaster légèrement le pain complet. Finition : Ajouter citron, herbes, épices ou graines, puis manger assis, lentement, avec un verre d’eau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 5 min 🔍 Le secret de l’expert Fibres, protéines et bons gras retardent la vidange gastrique. Le sucre arrive plus doucement dans le sang, l’index glycémique se stabilise et la satiété devient durable. ✨ Le twist gourmand : Passer une pomme en tranches cinq minutes au four avec cannelle : parfum de tarte, coupe-faim sain sans sucre ajouté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser miel, confiture ou céréales croustillantes “à l’œil”, empiler les tartines : l’en-cas se transforme en vrai dessert calorique.

Comment organiser vos en-cas pour ne plus craquer

Pour éviter les grignotages “par défaut”, on installe une routine. En vingt minutes, on cuit des œufs, prépare un tupperware de crudités, portionne les amandes et regroupe pommes, yaourts, houmous et pain complet au même endroit.