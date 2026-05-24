Hydratation : cette façon de compter café et thé dans vos 1,5 L peut ruiner vos efforts sans que vous le sachiez

Entre plaisir du café et peur de la déshydratation, beaucoup se perdent dans le fameux litre et demi quotidien. Jusqu’où thé et café comptent-ils vraiment dans vos 1,5 L ?

La vapeur qui s’échappe du mug, l’odeur grillée du café, les notes végétales d’un thé bien infusé… Toute la journée, on sirote des boissons chaudes en se disant qu’on fait du bien à son corps. Mais ces tasses, on les compte ou pas dans le fameux 1,5 litre ?

Au moment de faire ses comptes, le doute s’installe : faut-il 1,5 litre d’eau en plus du café et du thé, ou peut-on tout additionner sans crainte de déshydratation ? La vraie réponse ne tient pas à un calcul compliqué, mais à un seuil très simple à respecter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Eau plate : 3 verres de 250 ml minimum, socle de la journée

✅ Boissons caféinées (café, thé, matcha) : 2 à 3 tasses de 200 ml maximum

✅ Tisanes sans caféine : 1 à 2 tasses de 200 à 250 ml

✅ Eau pétillante ou aromatisée maison (citron, menthe) : 1 verre de 200 à 250 ml

Votre objectif « 1,5 litre » : ce que recommandent vraiment l’ANSES et le PNNS

Les repères officiels parlent de 1,5 litre de boissons par jour, pas uniquement d’eau pure. Cela correspond à environ six verres de 250 ml, répartis sur la journée, en plus de l’eau apportée par les aliments. L’idée : compenser les pertes liées à la respiration, la transpiration et l’élimination urinaire.

Dans ce total, l’eau reste la valeur sûre, mais d’autres boissons non sucrées peuvent participer. Ce qui compte, ce n’est pas seulement le volume, c’est aussi la régularité et le contenu du verre. Une boisson très sucrée ou prise d’un seul coup n’a pas le même effet sur l’hydratation qu’un verre d’eau ou une tisane dégustée tranquillement.

Thé et café : alliés de l’hydratation… tant que vous restez dans la bonne zone

Thé et café apportent d’abord de l’eau. Leur mauvaise réputation vient de la caféine, qui augmente la diurèse à forte dose. Tant qu’on reste autour de 2 à 3 tasses caféinées par jour, ces boissons hydratent presque autant que l’eau, surtout si l’on évite les mugs XXL très serrés en continu.

Une grande cohorte britannique (UK Biobank) a même montré qu’alterner eau, café et thé sur 7 à 8 boissons non sucrées par jour était associé à une meilleure santé qu’une journée à l’eau seule. En revanche, au-delà de 9 boissons, la charge en caféine monte, avec plus de risques cardiovasculaires. D’où l’intérêt de garder les boissons caféinées dans une zone maîtrisée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Standardiser ses contenants : compter 200 à 250 ml par tasse ou verre et viser 1,5 litre de boissons, dont au moins la moitié en eau. Technique : Poser le socle : un verre d’eau au réveil, un à midi, un dans l’après-midi, puis intégrer 2 à 3 boissons caféinées selon l’envie. Cuisson : Rythmer la journée : café le matin, éventuellement un deuxième, thé ou infusion légère avant 17 h, puis tisanes ou eau uniquement. Finition : Surveiller la bouche sèche, la fatigue et les urines foncées ; si ces signaux apparaissent, on augmente l’eau et on réduit la caféine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté 2/5 🔍 Le secret de l’expert À dose modérée, le corps s’habitue à la caféine et utilise bien l’eau contenue dans le thé ou le café. En restant sur 2 à 3 tasses par jour et en gardant au moins la moitié du volume en eau pure, on profite aussi des antioxydants sans basculer dans l’effet diurétique excessif. ✨ Le twist gourmand : Alterner eau aromatisée maison (citron, menthe, concombre), rooibos et tisanes parfumées non sucrées pour compléter le litre et demi sans ajouter ni sucre ni stimulation. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : enchaîner cafés serrés et thés forts toute la journée, compter les sodas ou boissons énergisantes dans l’hydratation et ignorer les signaux du corps sous prétexte que le quota de 1,5 litre est atteint.

Compter vos tasses sans vous tromper : une méthode simple et réaliste

Pour compter le thé et le café dans les 1,5 L d’eau sans se piéger, on garde une règle claire : 2 à 3 boissons caféinées maximum, le reste en eau, tisanes et eaux aromatisées non sucrées. Une petite gourde à portée de main entre deux tasses aide à remettre l’eau au centre.

Dans les périodes sensibles (grossesse, adolescence, hypertension, anxiété, troubles du sommeil ou traitement cardiaque/rénal), mieux vaut demander un avis médical et abaisser encore la caféine. Soif persistante, palpitations, nervosité ou sommeil haché signalent que le café et le thé ont commencé à prendre la place de l’eau.