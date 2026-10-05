Ne laissez plus lever votre pâte 2 h : cette pâte à pizza protéinée express cache ce produit du rayon frais

Soir de semaine, faim pressée : cette pâte à pizza protéinée express prépare à la maison une base fine en quelques minutes, sans levée ni robot. Quel duo secret du rayon frais rend tout ça possible ?

Fini la pâte à pizza à laisser lever 2 h : cette version protéinée express et facile cache un ingrédient du rayon frais

Odeur de pâte qui dore, fromage qui grésille, assiette encore chaude sur la table. On pense aussitôt à la pizza maison, mais pas question d’attendre deux heures qu’une boule de pâte veuille bien gonfler dans un coin de la cuisine.

Bonne nouvelle : il existe une base ultra rapide qui tient plus de l’omelette améliorée que de la brioche. Au cœur de cette pâte à pizza protéinée express au cottage cheese se cache un pot du rayon frais et quelques blancs d’œufs. De quoi servir une pizza en moins de 25 minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 60 g de cottage cheese

✅ 80 ml de blancs d’œufs (2 à 3 blancs)

✅ 45 g de farine de blé + 12 g de farine de coco

✅ 1 c. à café de levure chimique, sel, épices

L’ingrédient caché du rayon frais : le duo cottage cheese + blancs d’œufs

Le héros discret ici, c’est le cottage cheese, ce fromage frais en grains dont les protéines et l’eau remplacent huile et une partie de l’hydratation. Associé aux blancs d’œufs qui coagulent vite à 180 °C, il donne une base moelleuse, légère et pourtant bien tenue.

La recette express, sans repos, prête en dix minutes

Techniquement, rien de plus simple que cette pâte au cottage cheese. On mélange tout à la fourchette, on étale sur du papier cuisson, puis on précuit la base avant de la garnir. La seule règle vraiment importante se joue au four et dans l’épaisseur du disque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C ; mélanger tous les ingrédients en pâte. Technique : Verser sur une plaque et étaler en disque de 18–20 cm. Cuisson : Cuire 10 min, jusqu’à surface prise et bords fermes. Finition : Retourner, ôter le papier, remettre sur la plaque, garnir et finir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le secret : protéines du cottage cheese et des blancs d’œufs, levure et farines qui structurent. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner la pâte avec ail, origan et parmesan pour un fond déjà savoureux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcharger en sauce ou légumes crus, ni zapper la précuisson de la base.

Garnir léger, réchauffer juste : les bons gestes pour cette base

Parce que cette pâte reste fine et moelleuse, on la garde sous une garniture légère. Un peu de coulis bien égoutté, de mozzarella, quelques champignons ou des restes de poulet rôti suffisent. Dès que le fromage fond et que les bords dorent, on sert aussitôt.

En version futée, on précuit plusieurs fonds le week‑end, on les laisse refroidir puis on les garde au réfrigérateur ou au congélateur. Il ne restera plus qu’à garnir et réchauffer quelques minutes au four pour un dîner improvisé mais très satisfaisant.