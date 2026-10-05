Ne laissez plus lever votre pâte 2 h : cette pâte à pizza protéinée express cache ce produit du rayon frais
Soir de semaine, faim pressée : cette pâte à pizza protéinée express prépare à la maison une base fine en quelques minutes, sans levée ni robot. Quel duo secret du rayon frais rend tout ça possible ?
Fini la pâte à pizza à laisser lever 2 h : cette version protéinée express et facile cache un ingrédient du rayon frais
Odeur de pâte qui dore, fromage qui grésille, assiette encore chaude sur la table. On pense aussitôt à la pizza maison, mais pas question d’attendre deux heures qu’une boule de pâte veuille bien gonfler dans un coin de la cuisine.
Bonne nouvelle : il existe une base ultra rapide qui tient plus de l’omelette améliorée que de la brioche. Au cœur de cette pâte à pizza protéinée express au cottage cheese se cache un pot du rayon frais et quelques blancs d’œufs. De quoi servir une pizza en moins de 25 minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 60 g de cottage cheese
- ✅ 80 ml de blancs d’œufs (2 à 3 blancs)
- ✅ 45 g de farine de blé + 12 g de farine de coco
- ✅ 1 c. à café de levure chimique, sel, épices
L’ingrédient caché du rayon frais : le duo cottage cheese + blancs d’œufs
Le héros discret ici, c’est le cottage cheese, ce fromage frais en grains dont les protéines et l’eau remplacent huile et une partie de l’hydratation. Associé aux blancs d’œufs qui coagulent vite à 180 °C, il donne une base moelleuse, légère et pourtant bien tenue.
La recette express, sans repos, prête en dix minutes
Techniquement, rien de plus simple que cette pâte au cottage cheese. On mélange tout à la fourchette, on étale sur du papier cuisson, puis on précuit la base avant de la garnir. La seule règle vraiment importante se joue au four et dans l’épaisseur du disque.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer à 180 °C ; mélanger tous les ingrédients en pâte.
- Technique : Verser sur une plaque et étaler en disque de 18–20 cm.
- Cuisson : Cuire 10 min, jusqu’à surface prise et bords fermes.
- Finition : Retourner, ôter le papier, remettre sur la plaque, garnir et finir.
Garnir léger, réchauffer juste : les bons gestes pour cette base
Parce que cette pâte reste fine et moelleuse, on la garde sous une garniture légère. Un peu de coulis bien égoutté, de mozzarella, quelques champignons ou des restes de poulet rôti suffisent. Dès que le fromage fond et que les bords dorent, on sert aussitôt.
En version futée, on précuit plusieurs fonds le week‑end, on les laisse refroidir puis on les garde au réfrigérateur ou au congélateur. Il ne restera plus qu’à garnir et réchauffer quelques minutes au four pour un dîner improvisé mais très satisfaisant.
En bref
- 🍕 Soir de flemme en cuisine, cette méthode transforme la préparation d’une pizza maison en quelques gestes rapides, sans levure boulangère ni temps de repos.
- ⚡ Une pâte à pizza protéinée express au cottage cheese s’obtient avec un simple mélange d’ingrédients du rayon frais, puis une courte précuisson au four.
- 🧀 Entre épaisseur contrôlée, garniture légère et fonds précuits façon batch-cooking, plusieurs astuces inattendues promettent une texture moelleuse qui surprend dès la première bouchée.
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